Bâtir en kit, hors-site : la réponse de GA Smart Building aux nouveaux défis de la construction

À Toulouse, la chaleur s’installe plus tôt, les étés durent plus longtemps, et les bâtiments souffrent. Dans la métropole, plus de la moitié des logements datent d’avant 1990 et peinent à faire face aux canicules à répétition. Face à cette pression climatique, une question devient centrale : comment construire – et reconstruire – autrement, plus vite et avec moins d’impact ?

À quelques kilomètres du centre-ville, GA Smart Building propose une réponse radicale : transformer le bâtiment en produit industriel, conçu en kit et assemblé sur site. Une idée qui pourrait bien changer la manière dont nos territoires se fabriquent.

Construire hors du chantier, penser en amont

Le principe est simple, presque contre-intuitif dans le secteur : fabriquer les bâtiments en usine, hors-site, plutôt que sur le chantier. Chez GA Smart Building, jusqu’à 70 % des éléments sont produits hors site, puis livrés et assemblés comme un jeu de construction à l’échelle réelle.

Façades, planchers, murs, voire modules complets déjà équipés : tout est anticipé, standardisé, optimisé. “C’est une tout autre manière de construire”, résume Sébastien Matty, président de GA Smart Building, qui revendique un modèle appelé à s’imposer dans un secteur en quête de performance et de sobriété.

Sébastien Matty, président de GA Smart Building © Jérémy Lempin / WD

Ce basculement change tout. D’abord, le temps : les chantiers sont plus courts, moins soumis aux aléas climatiques. Ensuite, la qualité : les pièces étant fabriquées en environnement contrôlé, les défauts sont réduits. Enfin, l’impact environnemental : le hors-site permettrait de réduire l’empreinte carbone de 30 à 50 %. Dans un contexte où le bâtiment représente près de 28 % des émissions de gaz à effet de serre en France, l’enjeu est loin d’être anecdotique.

Une réindustrialisation des territoires

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, cette industrialisation ne rime pas avec délocalisation. Elle s’ancre au contraire dans les territoires. GA Smart Building déploie peu à peu un réseau d’usines en France, chacune couvrant un rayon de 300 à 400 kilomètres. L’objectif : produire au plus près des chantiers, limiter les transports et recréer des filières locales.

Ce modèle hybride – entre industrie et construction – redonne une place centrale à la production locale. Il permet aussi de mieux maîtriser les matériaux, leur traçabilité et leur impact. Dans un pays qui cherche à relocaliser certaines activités stratégiques, le bâtiment devient ainsi un terrain inattendu de réindustrialisation.

Le bâtiment de GA Smart Building comme démonstrateur

Le nouveau siège de GA Smart Building, près de Toulouse. © Jérémy Lempin / WD

À Toulouse, le siège de GA Smart Building joue un rôle particulier : celui de vitrine. Plus qu’un simple immeuble de bureaux, il est conçu comme un démonstrateur à ciel ouvert. On y retrouve les trois piliers de la stratégie de l’entreprise.

D’abord, l’industrialisation : le bâtiment lui-même est issu du processus hors site, illustrant concrètement ce que l’entreprise propose à ses clients. Ensuite, la décarbonation : matériaux bas carbone, intégration du bois, béton à faible empreinte… tout a été pensé dans une logique globale. Enfin, les usages : espaces partagés, lieux de convivialité, organisation flexible du travail.

Car pour GA, le bâtiment ne se limite pas à une enveloppe. Il devient un outil au service des usages et de l’attractivité. « L’immobilier dit quelque chose de l’entreprise », explique son dirigeant. Dans ce lieu, plusieurs sociétés cohabitent, des événements sont organisés, et les espaces sont conçus pour favoriser les échanges. Une manière d’illustrer une autre transformation à l’œuvre : celle du travail.

Adapter les bâtiments aux nouveaux usages

Flex office, hybridation des espaces, télétravail : les attentes évoluent rapidement. Les bureaux ne sont plus seulement des lieux de production, mais des lieux de rencontre. Dans ce contexte, la qualité des espaces devient un levier d’attractivité. Les entreprises ne cherchent plus seulement à réduire les surfaces, mais à améliorer leur qualité.

GA Smart Building intègre cette dimension dès la conception. Les bâtiments doivent être évolutifs, adaptables, capables de répondre à des usages qui changent. Là encore, le hors-site apporte une réponse intéressante : en standardisant certains éléments, il devient plus facile de transformer, d’agrandir ou de reconfigurer un bâtiment.

Un début de réponse à l’urgence climatique

Au-delà de la performance économique, c’est bien la question climatique qui structure ces évolutions. Partout en France, les territoires doivent adapter leur parc immobilier à des conditions nouvelles : chaleur, sécheresse, événements extrêmes. À Toulouse, ces enjeux sont déjà visibles.

Dans ce contexte, construire mieux ne suffit plus : il faut construire différemment, et à grande échelle. Le modèle de GA Smart Building s’inscrit dans cette logique. En industrialisant la construction hors-site, il devient possible d’accélérer les cadences tout en intégrant des exigences environnementales élevées.

Mais cette approche pose aussi des questions. Peut-on standardiser sans uniformiser ? L’industrialisation est-elle compatible avec la diversité des territoires et des architectures locales ? Pour l’entreprise, la réponse passe par un équilibre entre standardisation des processus techniques et adaptation des projets.

Des initiatives locales aux transformations globales

Ce qui se joue à Toulouse dépasse largement le cadre local. Comme le montrent toutes les initiatives dans les territoires, les transformations économiques ne suivent pas un modèle unique. Elles émergent de solutions locales, adaptées à des contextes spécifiques, mais susceptibles d’être répliquées.

GA Smart Building en est une illustration. Son modèle, né d’un choix stratégique il y a plus de vingt ans, s’inscrit aujourd’hui dans des dynamiques plus larges : décarbonation, réindustrialisation, évolution des usages. En ce sens, l’entreprise ne se contente pas de construire des bâtiments. Elle participe à redéfinir la manière dont les territoires se développent.

Vers une nouvelle culture du bâtiment ?

Longtemps, le secteur de la construction a évolué lentement, attaché à ses méthodes traditionnelles. Mais les contraintes actuelles (climatiques, économiques, sociales) accélèrent les mutations. Industrialisation, sobriété, coopération… autant de notions qui redessinent les contours du secteur.