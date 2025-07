Quand l’utile épouse le sensible. Quand le futur entre en résonance avec la nature. À l’écart des grandes routes, le hameau fidjien de Marou s’apprête à accueillir une structure solaire qui ne ressemble à rien de connu : ni ferme solaire isolée, ni infrastructure technique dissimulée derrière des clôtures. Ici, il s’agit d’un espace ouvert, habité, vivant, au cœur du village. Une forme architecturale inédite, capable de produire de l’électricité, de capter l’eau de pluie et de servir de point d’ancrage culturel. Cette infrastructure nouvelle génération est née d’un concours mondial pas tout à fait comme les autres : LAGI 2025 Fiji, pour Land Art Generator Initiative (Lagi signife aussi ciel ou univers, voire espoir et harmonie, dans les îles du Pacifique). Une initiative internationale, mais un projet avant tout local, façonné avec et pour les habitants.