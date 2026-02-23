En matière de politique, "nous sommes des hommes préhistoriques !"

Faut-il vraiment recourir à notre passé évolutif pour penser la politique d’aujourd’hui ?

Oui, parce que la politique est en grande partie une affaire de biologie ! On laisse toujours de côté, dans les discussions sur la politique, ce que nous devons à notre passé évolutif. Or ce passé a immensément d’influence ! Certaines de nos capacités, de nos préférences, de nos manières d’être en société ou en communauté se sont développées il y a 500 000 ans. Notre cerveau n’a pas changé depuis, car l’évolution se déploie sur un temps très long. Nous sommes donc des hommes préhistoriques dans une société qui n’est plus celle de l’âge de pierre ! La conséquence, c’est que nous interprétons nos faits sociaux modernes – institutions, partis, problèmes de justice et de gestion des biens communs – comme si nous étions encore un petit village.