Et le moustique fut condamné à mort…

À peine sortis de la glacière branchée sur l’allume-cigare, les petits récipients qui contiennent, chacun, un millier de moustiques endormis par le froid, sont placés, grands ouverts, à des endroits stratégiques du quartier de Langevin, dans la commune de Saint-Joseph, sur l’île de La Réunion. En ce 26 août 2025, lâcher d’insectes réussi ! Le premier d’une longue série dans le cadre d’un programme de dix-huit mois, mené par deux instituts de recherche, l’IRD (Institut de recherche pour le développement) et le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), avec le soutien des autorités locales.