"La vile de demain se fera aussi avec des arbres et des oiseaux"

Aujourd’hui, note Allain Bougrain-Dubourg, la majorité de la population française vit dans des villes ou à leur périphérie, et son expérience de la biodiversité du quotidien est donc citadine : espaces verts, parcs, jardins, lotissements plantés, recoins des maisons... Même si la faune sauvage décline, beaucoup d’espèces demeurent nos voisins immédiats, nous cohabitons avec elles. Cette présence nous apporte des bienfaits de toutes sortes. Une enquête menée à Ottawa, en 2021, révèle que l’appréciation des Canadiens pour leur quartier est positivement corrélée à la couverture arborée, la proximité de pièces d’eau, et surtout la présence d’oiseaux.