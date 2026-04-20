Venise, la plus ancienne ville du futur
Publié le par Gilles Trichard
Sauvée des eaux par ses digues high-tech, Venise n’en reste pas moins fragilisée. Par le surtourisme – 20 millions de visiteurs annuels –, la pollution qui va avec et l’érosion. Surgie de la lagune il y a 1 600 ans, elle se réinvente aujourd’hui grâce à ceux qui résistent et innovent, tenants d’un tourisme régénératif.
À contre-courant des vagues de touristes émerveillés, je dois raser les murs pour ne pas me faire engloutir. Les guides de Venise brandissent le Tourist Guide Flag et s’assurent que personne ne s’est égaré, tout en s’égosillant pour décrire les lieux – une récente mesure prise à la suite des plaintes des habitants leur interdit désormais d’utiliser un haut-parleur. De même, les groupes de visiteurs ont été limités à vingt-cinq pour “réguler le surtourisme”, selon les termes de la municipalité. Il n’empêche : le centre historique est toujours aussi noir de monde.
Au milieu de cette cohue, j’aperçois un groupe de personnes en train de ramasser canett
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