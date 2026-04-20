Venise, la plus ancienne ville du futur

À contre-courant des vagues de touristes émerveillés, je dois raser les murs pour ne pas me faire engloutir. Les guides de Venise brandissent le Tourist Guide Flag et s’assurent que personne ne s’est égaré, tout en s’égosillant pour décrire les lieux – une récente mesure prise à la suite des plaintes des habitants leur interdit désormais d’utiliser un haut-parleur. De même, les groupes de visiteurs ont été limités à vingt-cinq pour “réguler le surtourisme”, selon les termes de la municipalité. Il n’empêche : le centre historique est toujours aussi noir de monde.