Bugs Matter : et si chacun aidait à compter les insectes ?

Le “syndrome du pare-brise propre” s’est installé depuis quelques années dans les conversations d’automobilistes. Beaucoup ont le sentiment qu’autrefois les trajets d’été se terminaient avec des vitres couvertes d’insectes écrasés, alors qu’aujourd’hui les pare-brise et les plaques d’immatriculation semblent parfois presque intacts. Longtemps, cette impression est restée du côté du souvenir ou de l’anecdote. Avec Bugs Matter, elle entre désormais dans le champ de la mesure scientifique.

L’application, portée en France par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) au sein de Vigie-Nature, transforme ce constat banal en outil de suivi du vivant. L’idée est simple : faire de la plaque d’immatriculation un support d’observation capable de renseigner sur l’abondance des insectes volants. Dans un pays où l’on parcourt chaque année des centaines de milliards de kilomètres en voiture, le potentiel de collecte est immense.

Compter les insectes parce qu’ils comptent

L’objectif est clair : construire un indicateur national d’abondance des insectes volants. Il s’agit de documenter un phénomène largement ressenti mais encore difficile à objectiver à grande échelle. L’enjeu est scientifique, mais aussi politique, tant le déclin des insectes est devenu un marqueur central de la crise de la biodiversité.

“Les insectes représentent plus de deux tiers des espèces vivantes et jouent un rôle majeur dans la pollinisation, la fertilité des sols et l’alimentation d’un grand nombre d’autres espèces”, rappelle Colin Fontaine. Autrement dit, ils constituent une infrastructure invisible des écosystèmes. Leur disparition fragilise bien plus qu’un groupe d’espèces : elle désorganise des fonctions entières du vivant.

Quelques chiffres 40 % des espèces de pollinisateurs sauvages sont menacées 19 % d’insectes volants en moins par an au Royaume-Uni 36 % de diminution entre 1990 et 2020 pour les populations de papillons des prairies en Europe

Une science qui s’ouvre

La science participative repose sur une idée simple : produire de la connaissance avec le public. Elle mobilise des citoyens autour de protocoles rigoureux, conçus par des chercheurs, afin d’élargir massivement les capacités d’observation. Ce n’est ni une science au rabais ni un simple loisir naturaliste, mais une méthode devenue incontournable dans certains domaines.

C’est tout le travail mené depuis vingt ans par Vigie-Nature. Le réseau a progressivement structuré une vingtaine d’observatoires, produit des centaines de publications scientifiques et mobilise chaque année des dizaines de milliers de participants. Cette expérience donne un cadre solide au lancement de Bugs Matter.

Téléchargez l'appli Bugs Matter sur iOS (Apple) ou Android

Convaincre le grand public, y compris les plus sceptiques

Mais le programme marque une inflexion. Là où beaucoup de dispositifs s’adressaient à des professionnels ou à des publics déjà sensibilisés, Bugs Matter vise plus large. “Il n’est pas nécessaire d’être naturaliste pour participer”, insiste Grégoire Loïs. Le geste est volontairement simple, presque banal. Il s’intègre dans un trajet quotidien, sans compétence particulière.

Ce choix est stratégique. Il permet d’aller chercher des publics plus éloignés des questions environnementales, et parfois plus sceptiques. La participation devient alors une porte d’entrée : on ne demande plus d’adhérer à un diagnostic, mais de contribuer à le construire. Et il est tout aussi intéressant de documenter 17 impacts sur un trajet de 2 heures par temps estival que 0 impact un matin frais sur le chemin du travail.

Une plaque comme terrain d’étude

Sur une plaque d'immatriculation, des impacts d'insectes percutés par un véhicule. © Dr.MYM / stock.adobe.com

Le choix de la plaque d’immatriculation n’est pas anodin. Elle présente un avantage décisif : elle est standardisée. Sa surface, sa position et son orientation varient peu d’un véhicule à l’autre. À l’inverse, un pare-brise change de taille, d’inclinaison et d’aérodynamisme selon les modèles. Le protocole repose sur quelques gestes simples. Avant de partir, on nettoie sa plaque avant. On lance ensuite l’application, qui enregistre automatiquement des données de contexte : vitesse, date, heure, conditions météorologiques, types de milieux traversés. À l’arrivée, on photographie la plaque et on compte les impacts, manuellement ou via l’application.

L’intérêt tient à la légèreté du dispositif. “C’est une poignée de secondes au départ, une poignée de secondes à l’arrivée”, résument les équipes. Cette simplicité est essentielle pour embarquer un grand nombre de participants, y compris ceux qui ne se seraient jamais engagés dans un programme scientifique. Elle permet surtout de changer d’échelle. La France compte des millions de véhicules circulant chaque jour dans des environnements très variés. Même une participation marginale peut produire un volume de données inédit. C’est cette masse qui donnera sa robustesse à l’indicateur.

Un signal en baisse

Si l’on cherche à mesurer les insectes, c’est parce qu’ils occupent une place centrale dans les écosystèmes. Ils assurent une grande part de la pollinisation, participent au recyclage de la matière organique, contribuent au contrôle des ravageurs et nourrissent de nombreuses espèces, notamment les oiseaux. Or les signaux de déclin se multiplient. Plusieurs études ont montré des baisses importantes de populations ou de biomasse, parfois supérieures à 70 % en quelques décennies dans certains contextes. Ce recul ne concerne pas seulement des espèces rares ou spécialisées : il touche des communautés entières.

Le programme britannique Bugs Matter a déjà apporté une première confirmation à grande échelle. Entre 2021 et 2024, les relevés réalisés sur les plaques d’immatriculation ont montré une diminution marquée des insectes volants. Ce type de résultat ne suffit pas à expliquer les causes, mais il rend visible une tendance. En France, l’enjeu est désormais de produire un état de référence comparable. La campagne 2026 servira de point de départ, avec un suivi prévu dans la durée.

Mesurer pour mieux comprendre

Au-delà des chiffres, Bugs Matter porte aussi une ambition de compréhension. En croisant les données de terrain avec les paramètres enregistrés (vitesse, météo, types de paysages), les chercheurs espèrent identifier des variations fines entre régions et milieux.

L’objectif n’est pas seulement de constater un déclin, mais d’en préciser les contours : différences entre zones agricoles intensives et territoires plus préservés, effets de l’urbanisation, variations saisonnières. Cette lecture territoriale est essentielle pour orienter les politiques publiques.

Le programme s’inscrit ainsi dans une logique de long terme. Comme pour d’autres suivis écologiques, c’est la répétition des observations qui permettra de dégager des tendances solides. 2026 constituera un point de référence, appelé à être enrichi année après année.

Un outil de dialogue

Bugs Matter ne se limite pas à un dispositif de mesure. Il propose aussi une forme de médiation scientifique. En impliquant directement les participants, il transforme la relation à la donnée : celle-ci n’est plus seulement produite par des chercheurs, mais co-construite.

Dans un contexte de fatigue écologique et de défiance envers les discours savants, cette approche peut jouer un rôle particulier. Elle permet d’ancrer les constats dans une expérience concrète, partagée. Observer, compter, comparer : autant d’actions simples qui peuvent nourrir une compréhension progressive. Le programme ouvre ainsi un espace de participation large, où cohabitent des profils très différents. Naturalistes, enseignants, familles, automobilistes curieux, mais aussi personnes plus sceptiques peuvent contribuer au même dispositif. Cette diversité fait partie de sa force.

Un point de départ

La campagne française, lancée au printemps 2026, s’étendra d’avril à octobre. Elle doit permettre de tester le protocole, d’identifier les premières tendances et d’installer une dynamique de participation.Le principe est modeste, presque trivial. Une plaque d’immatriculation, un trajet, une photo. Mais c’est précisément cette banalité qui rend le dispositif puissant. Elle permet de transformer des millions de kilomètres parcourus en autant d’observations potentielles.