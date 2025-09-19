James Hansen : "L'objectif des 2 °C est mort"

Depuis le 23 juin 1988, le climatologue James Hansen nous alerte. Ce jour-là, au nom de la Nasa, il prévient le Sénat américain : le climat terrestre se réchauffe. Les termes sont abrupts : “Il est temps d’arrêter de jacasser… l’effet de serre est là... C’est sûr à 99 %.” Le lendemain, le New York Times titre en une : “Global warming has begun” (Le réchauffement climatique a commencé, ndlr). Son témoignage fait le tour du monde. Que dit Hansen aujourd’hui de cette journée historique ? Sa réponse est sans filtre : “Mon intervention était à l’époque analogue à ce que j’annonce dans mon dernier article !”