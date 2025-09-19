Cet article a été publié initialmeent dans le numéro 50 de WE DEMAIN.
James Hansen : "L'objectif des 2 °C est mort"
Ancien climatologue de la Nasa, James Hansen aura passé sa vie à alerter. Traité de prophète de la fin du monde avec ses scénarios du pire, l’éminent chercheur met à nouveau les pieds dans le plat : maintenir le réchauffement sous la barre des 2 °C est désormais impossible.
Depuis le 23 juin 1988, le climatologue James Hansen nous alerte. Ce jour-là, au nom de la Nasa, il prévient le Sénat américain : le climat terrestre se réchauffe. Les termes sont abrupts : “Il est temps d’arrêter de jacasser… l’effet de serre est là... C’est sûr à 99 %.” Le lendemain, le New York Times titre en une : “Global warming has begun” (Le réchauffement climatique a commencé, ndlr). Son témoignage fait le tour du monde. Que dit Hansen aujourd’hui de cette journée historique ? Sa réponse est sans filtre : “Mon intervention était à l’époque analogue à ce que j’annonce dans mon dernier article !”
Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.Je continue
- Voici la région française qui pourrait séduire le plus face au réchauffement climatique
- Climat : 10 % des plus riches ont provoqué les 2/3 du réchauffement climatique
- Voici les répercussions du réchauffement climatique sur notre santé mentale
- Réchauffement climatique : comment les températures risquent de bondir en France
- Le lien entre dioxyde de carbone et réchauffement climatique expliqué par un phénomène quantique