Ours polaires : quand la glace se fait attendre

“Les portes des maisons et des voitures ne sont pas verrouillées, si jamais vous avez besoin de vous réfugier quelque part. Et si vous tour nez au coin d’une rue, prenez le virage un peu large, pour avoir le temps d’apercevoir un ours s’il y en a un.” À Churchill, dans le nord du Manitoba, au bord de la baie d’Hudson, ce sont les premières consignes que l’on reçoit en arrivant. Le long des routes et de la plage, des panneaux rappellent la présence du roi des lieux et indiquent un numéro d’urgence. Les 870 habitants ont intégré ces gestes de survie depuis l’enfance. Chaque soir à 22 heures, les sirènes rappellent aux retardataires qu’il est temps de rentrer ; les écoliers, eux, apprennent à reconnaître les traces d’un ours et jouent en intérieur, au Town Centre Complex, un bâtiment qui regroupe école, bibliothèque, hôpital, aire de jeux et gymnase.