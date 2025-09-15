Stress hydrique : comment la modélisation numérique peut tout changer

Selon la dernière édition du “Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau”, publiée le 21 mars 2025 par l’ONU, environ 10 % de la population mondiale vit dans des pays où le stress hydrique est élevé ou critique, et 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des services d’alimentation en eau potable gérés de façon sûre. Le rapport rappelle aussi qu’environ 80 % des emplois dépendent de l’eau dans les pays à faible revenu, et que l’abondance de la ressource est nécessaire pour garantir la prospérité économique, la sécurité alimentaire et le maintien en bonne santé des populations.