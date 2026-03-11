Objectif soleil : la révolution énergétique qui avance à la vitesse d'un réacteur nucléaire toutes les douze heures

*Comprendre les chiffres de l’électricité solaire photovoltaïque

La France étant le pays le plus nucléarisé du monde (par habitant), nos chiffres sont souvent exprimés en “équivalents réacteur nucléaire” plutôt qu’en mégawatts, ou en mégawattheures, des unités difficiles à appréhender pour le profane. Encore faut-il définir plus précisément ce que nous appelons “équivalent réacteur nucléaire” sachant que dans nombre de médias, même les plus sérieux, les auteurs confondent souvent la puissance et la production électrique. La puissance d’une installation de production électrique s’exprime en watts, plus généralement en mégawatts (million de watts, abréviation MW) et même en gigawatt (milliard de watts, GW).

La puissance moyenne d’un réacteur nucléaire de notre parc historique (56 réacteurs en fonctionnement), et de manière générale de l’ensemble des réacteurs installés dans le monde, est l’ordre d’un gigawatt (un GW). C’est ce chiffre que nous gardons comme référence quand nous nous exprimons en équivalent réacteur nucléaire même si le nouveau réacteur EPR de Flamanville qui vient de démarrer a une puissance de 1,62 gigawatt.

Le kilowatt comme échelle de puissance pour le solaire

La puissance des installations solaires s’exprime aussi en kilowatts (sur votre toit par exemple), en mégawatts pour des installations au sol, ou en gigawatts (pour des installations à très grande échelle dans les déserts). En France à la fin de 2025 la puissance totale des installions solaires sera de l’ordre de 30 GW.

Mais bien sûr, à puissance égale, comme les réacteurs peuvent fonctionner 70 à 80 % du temps alors que les panneaux solaires produisent 10 à 20 % du temps, les panneaux solaires produisent beaucoup moins qu’un réacteur nucléaire. Combien de fois moins ? En France, selon le Bilan électrique 2024 de RTE, le facteur de charge (le pourcentage de temps de fonctionnement à plein régime) a été de 71,5 % pour le nucléaire en 2024, alors que celui des panneaux solaires a été de 13 %.

Ce qui veut dire qu’à puissance égale, en France, un réacteur nucléaire produit 5,5 fois plus d’électricité (en kilowattheures cette fois) qu’une installation solaire. Aux États-Unis avec une exploitation plus poussée des réacteurs, mais un meilleur ensoleillement, un facteur 4 serait plus approprié. Par précaution nous avons pris un facteur 6 pour comparer « en équivalent de production d’électricité » une installation nucléaire avec une installation solaire. Autrement dit nous considérons que 6 GW de solaire = 1 GW de nucléaire.

Le solaire photovoltaïque installe l’équivalent de 100 réacteurs nucléaires par an

Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2025, la puissance cumulée des nouvelles installations solaires sera de l’ordre de 600 GW, soit l’équivalent productif de 100 nouveaux réacteurs nucléaires. Dès 2030, selon les sources, les prévisions sont comprises entre 700 GW et 1 000 GW par an. En prenant une position moyenne, nous avons estimé le chiffre de l’équivalent productif de 140 nouveaux réacteurs nucléaires par an, dès 2030, du fait des nouvelles installations solaires. Depuis la publication de notre article, les prévisions ont été revues à la baisse du fait des changements des politiques énergétiques en Chine et aux États-Unis. Néanmoins, du fait d’un marché du solaire photovoltaïque plus dynamique dans les pays à fort ensoleillement (notamment dans le sud-est asiatique), d’une augmentation prévisible du rendement des nouveaux panneaux solaires, et de nos précautions de calcul, notre chiffre de 140 équivalents réacteurs nucléaires par an à partir de 2030 pour les nouvelles installations photovoltaïques dans le monde reste réaliste. En comparaison, en 2024, 7 réacteurs nucléaires ont été mis en service, et 4 ont été arrêtés. De 2006 à la mi-2025, la croissance nette du parc nucléaire opérationnel mondial est inférieure à 2 équivalents réacteurs (selon le World Nuclear Industry Status Report). Référence : Global solar installations surge 64 % in first half of 2025, Source EMBER, 2 Sep 2025

500 euros pour faire 100 000 km

“Un simple panneau solaire d’un kilowatt ‘'prêt à brancher’, acheté 500 euros […] produira, sur vingt-cinq ans de durée de vie garantie, suffisamment d’électricité pour rouler 100 000 kilomètres avec une voiture électrique haut de gamme.”

Nous faisons un calcul sur 20 ans, pour tenir compte d’une légère baisse de performance des panneaux solaires dans la durée : 1 kW de photovoltaïque produit 1 000 kWh par an (1 400 dans les zones les plus ensoleillées) ; sur 20 ans : 20 000 kWh. Une automobile électrique qui consommerait 20 kWh aux cent kilomètres, pourra parcourir 100 000 km.

Baisse du prix de panneaux solaires de 90 % en dix ans

Références : “Solar panel prices have fallen by around 20 % every time global capacity doubled”, Our Word in Data, June 2024.

Selon le Photovoltaïc Price Index publié par PVXchange, le prix moyen des panneaux solaires de qualité courante est de 0,10 euro par watt en octobre 2025.

Pour une étude approfondie du marché du solaire photovoltaïque notre lecteur pourra se reporter au Fraunhofer ISE Photovoltaïc Report, May 2025.

Une baisse formidable du prix des batteries qui change la donne

Dans notre article nous faisons référence à une baisse du prix des batteries de 90 % depuis 2010, et de 20 % pour la seule année 2024. Mais il s’agit des seules batteries lithium-ion. Concernant les systèmes de stockage de l’électricité par batteries destinés aux installations industrielles, les prix ont baissé davantage encore : 40 % pour la seule année 2024, et 90 % depuis 10 ans.

Références :

Les villes le plus ensoleillées pourraient fonctionner 95 % du temps avec du solaire

Selon le rapport de Ember cité plus haut, les villes les plus ensoleillées, pourraient fonctionner 97 % de l’année avec du solaire et des batteries pour un prix du kWh déjà inférieur à 0,11 dollar et en baisse rapide.

Rentabilité difficile des nouveaux réacteurs nucléaires

Voir le rapport de la Cour des comptes intitulé “La filière EPR : une dynamique nouvelle, des risques persistants”, de janvier 2025.