Face au cancer de son chien, il mobilise l'IA pour concevoir un vaccin à ARN messager sur mesure

Il y a d’abord ce moment suspendu. Celui où un vétérinaire prononce une phrase que tous les propriétaires d’animaux redoutent. Plus que quelques mois, peut-être moins. En 2024, à Sydney, Paul Conyngham apprend que Rosie, sa chienne adoptée en refuge, est atteinte d’un mastocytome avancé, une forme de leucémie. “Apprendre la nouvelle a été un véritable choc, a-t-il confié. C’est ma meilleure amie.” La chimiothérapie ralentit la progression, mais ne fait pas disparaître les tumeurs. L’une d’elles grossit, visible, lourde, presque irréelle. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Elle bifurque.

Ingénieur spécialisé dans l’apprentissage automatique des systèmes d’intelligence artificielle (IA), Paul n’a aucune formation en biologie. Mais il a un réflexe : chercher, comprendre, structurer. Et pour cela, il s’appuie sur un outil devenu banal – et pourtant encore mal compris : l’IA conversationnelle. Non pas pour obtenir une solution miracle, mais pour transformer un problème opaque en une suite d’étapes intelligibles.

Quand l’IA devient une boussole

Les premiers échanges avec ChatGPT ne produisent pas un traitement. Ils dessinent une méthode. Quelles données collecter ? À qui s’adresser ? Quelles technologies mobiliser ? L’IA joue un rôle discret mais décisif : elle organise le chaos. Très vite, une piste se dessine. Plutôt que de chercher un médicament existant, pourquoi ne pas concevoir un traitement personnalisé, adapté aux spécificités du cancer de Rosie ? Une approche déjà explorée en oncologie humaine, mais encore marginale – et quasi inexistante chez l’animal.

Paul Conyngham contacte alors des chercheurs, notamment à l’Université de New South Wales. Le centre de génomique accepte de séquencer l’ADN de la tumeur et celui de tissus sains. Coût : quelques milliers de dollars. Résultat : une masse de données brutes, illisibles pour un non-spécialiste. C’est là que l’ingénieur reprend la main.

Plonger dans le code du cancer

Comparer l’ADN sain et tumoral. Identifier les mutations. Comprendre leurs effets. À l’aide d’outils de modélisation comme AlphaFold, certaines protéines sont analysées, visualisées, interprétées. Derrière ces lignes de code biologique, une idée émerge : certaines anomalies pourraient servir de cibles. On les appelle des néo-antigènes. Des signatures spécifiques du cancer, que le système immunitaire pourrait apprendre à reconnaître – à condition de lui en donner les moyens.

L’IA intervient alors à un moment charnière. Non pas pour faire de la science à la place des chercheurs, mais pour traduire. Transformer des résultats techniques en un “cahier des charges” clair : quelles cibles viser, sous quelle forme, avec quelle logique thérapeutique. Un document court, précis, partageable.

Du document à la molécule

Ce pont entre données et intention permet une collaboration. Avec des chercheurs de l’UNSW RNA Institute de Sydney, le projet prend corps. L’idée : concevoir un vaccin à ARN messager capable d’entraîner le système immunitaire de Rosie à reconnaître les cellules cancéreuses. Le principe est désormais bien connu. Introduire une séquence d’ARN qui code des fragments caractéristiques de la tumeur. L’organisme les produit, les identifie comme anormaux, et déclenche une réponse immunitaire ciblée.

Mais ici, tout est personnalisé. Chaque séquence est adaptée au profil génétique de la chienne. Une médecine sur mesure, à l’échelle moléculaire. Avant toute injection, il faut pourtant passer par une étape moins visible, mais essentielle : le cadre éthique. Paul Conyngham monte un dossier d’une centaine de pages pour obtenir l’autorisation d’administrer ce traitement expérimental. Des mois de travail, en parallèle de son activité. Le feu vert tant attendu est donné, vient alors le moment du test.

L’ARN Messager, une vraie révolution dans la recherche

Au cœur de cette approche, une idée simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses implications. L’ARN messager agit comme une sorte de “copie” des instructions génétiques : il indique aux cellules quelles protéines produire. Dans le cas d’un vaccin anticancéreux, ces instructions sont détournées pour fabriquer des fragments caractéristiques de la tumeur. Le système immunitaire apprend alors à les reconnaître comme des intrus – et à les attaquer. Une logique que certains chercheurs décrivent comme une forme de “mise à jour logicielle” du système immunitaire.

Ce changement de paradigme s’inscrit dans une dynamique plus large. Longtemps cantonnées à des laboratoires de recherche, les thérapies à ARN messager ont changé d’échelle avec la pandémie de Covid-19, démontrant leur rapidité de conception et de production. Là où le développement d’un médicament classique peut prendre plus d’une décennie, ces approches permettent, en théorie, de passer de l’identification d’une cible à un traitement en quelques semaines ou mois. En oncologie, plusieurs essais cliniques sont en cours, avec des résultats encore préliminaires mais suffisamment prometteurs pour nourrir l’idée d’une médecine réellement personnalisée.

Des résultats encourageants, mais fragiles

Les premières injections ont lieu fin 2025. Rapidement, des signes apparaissent. Si la tumeur principale ne disparaît pas, elle se réduit de manière significative. Le cancer reste incurable mais Rosie a retrouvé de l’énergie, de la mobilité. Elle court à nouveau. “Récemment, je l'ai emmenée au parc canin où elle a beaucoup de copains, et elle courait et poursuivait les passants, en aboyant et en faisant des sprints, se réjouit Paul. Un lapin est apparu de l'autre côté de la clôture. Elle a couru, a sauté par-dessus la barrière et l'a poursuivi.”

Mais les chercheurs restent prudents. Toutes les lésions ne répondent pas. On ne peut pas parler de guérison mais plutôt d’une amélioration, d’un répit. Peut-être quelques mois gagnés. Peut-être plus. Impossible, à ce stade, de tirer des conclusions générales. Car dans ce cas précis, il n’y a pas eu d’essai clinique, il n’existe pas de groupe témoin, encore moins de validation statistique. Juste un cas, singulier, prometteur – mais insuffisant pour parler de preuve.

Ce que l’IA a vraiment changé… et ce que cela signifie pour la médecine

La tentation est grande de raconter une histoire simple : un homme, une IA, un chien sauvé. La réalité est plus subtile – et sans doute plus intéressante. ChatGPT n’a pas conçu le vaccin. Les biologistes, si. Mais l’IA a joué un rôle clé : rendre accessible un processus qui ne l’était pas. Elle a permis de poser les bonnes questions, de structurer une démarche, de connecter des briques de savoir. Autrement dit, elle a transformé un ingénieur motivé en chef d’orchestre d’un projet scientifique. Et c’est peut-être là que se niche la véritable rupture.

Ce que révèle l’histoire de Rosie, ce n’est pas seulement une prouesse technique. C’est un déplacement. La frontière entre experts et profanes devient plus poreuse. Des individus extérieurs au monde médical peuvent désormais s’y frayer un chemin – à condition d’en avoir les compétences, le temps, les ressources.

À l’échelle globale, le mouvement est déjà enclenché. Aux États-Unis comme en Australie, plusieurs acteurs travaillent à industrialiser les vaccins personnalisés à ARN messager. Séquençage, design, production… autant d’étapes qui pourraient, demain, devenir des services. Mais cette ouverture pose une question vertigineuse : qui encadre ? qui valide ? qui protège ?

Rosie n’est pas une preuve scientifique. Elle est un signal. Celui d’un monde où la médecine devient plus modulaire, plus personnalisée, plus accessible – mais aussi plus complexe à réguler. Un monde où l’intelligence artificielle ne remplace pas les chercheurs, mais élargit le cercle de ceux qui peuvent contribuer.