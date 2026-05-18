Grand Prix de la Marque Engagée : des promesses aux projets concrets

Il y a les promesses. Et puis il y a ce qu’elles deviennent une fois confrontées au réel : un produit mieux pensé, une filière transformée, un partenariat qui change les pratiques, une innovation qui sort du laboratoire pour entrer dans les usages. C’est précisément ce passage à l’action que veut mettre en lumière le Grand Prix de la Marque Engagée, organisé par LinkUp et Produrable, avec le soutien de WE DEMAIN.

La 9e édition se tiendra le 30 septembre 2026, au Palais des Congrès de Paris, pendant Produrable. Le salon, organisé les 30 septembre et 1er octobre 2026, aura pour fil vert “Cultiver les équilibres”. Un thème qui tombe juste car les entreprises avancent aujourd’hui sur une ligne de crête : réduire leur impact sans perdre leur capacité d’innovation, accélérer sans simplifier, répondre aux attentes de leurs clients tout en tenant compte des limites sociales et environnementales.

Du discours aux usages

Le Grand Prix de la Marque Engagée repose sur une conviction forte : les marques ne sont pas de simples vitrines. Elles façonnent des habitudes, des envies, des normes. Elles peuvent encourager le jetable ou, au contraire, rendre la réparation, le réemploi, la sobriété ou l’inclusion plus désirables et plus accessibles. C’est là que leur responsabilité devient intéressante : non pas seulement “dire” la transition, mais aider à la rendre praticable.

L’édition 2026 distinguera 9 catégories de prix et 23 trophées, avec des récompenses or, argent et bronze. Le palmarès couvrira le B2C, le B2B, les collaborations entre marques et ONG, les start-up, les entreprises à mission, l’alimentation durable, le Coup de cœur des étudiants, la Personnalité engagée et le Coup de cœur du jury. Un spectre large, qui permet de regarder l’engagement à toutes les échelles : produit grand public, solution professionnelle, modèle économique, ancrage social, alliance associative ou trajectoire individuelle.

Un prix pour rendre visibles les bascules

L’intérêt de ce Grand Prix est aussi de montrer que la transition ne se joue pas toujours là où on l’attend. Elle peut commencer dans un service de consigne, une matière première remplacée, un ingrédient bas carbone, une offre circulaire, une démarche d’insertion ou une alliance avec une ONG. Parfois, ce sont des signaux faibles. Parfois, ce sont déjà des changements d’échelle. Dans tous les cas, ces initiatives racontent une même évolution : l’engagement devient un terrain d’expérimentation concret.

C’est aussi ce que Produrable cherche à provoquer à l’échelle du salon. Depuis 2007, l’événement réunit les acteurs de l’économie durable et annonce, pour 2026, 15 000 visiteurs, 800 intervenants, 350 partenaires et une communauté de 50 000 décideurs. Pendant deux jours (les 30 septembre et 1 octobre 2026), entreprises, collectivités, associations, experts, financeurs et acteurs de la transition viendront y partager solutions, retours d’expérience et nouvelles coopérations.