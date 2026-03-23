Textile : en Europe, le grand recyclage n'a pas encore commencé

Il y a des montagnes que l’on ne voit pas. Celles qui s’accumulent hors de notre champ de vision, dans les décharges, les incinérateurs ou les flux invisibles du commerce mondial. ReHubs, organisation à but non lucratif qui réunit des acteurs de toute la chaîne textile (industriels, marques, recycleurs) s’est allié au cabinet BCG pour faire un état des lieux de la filière. Il en ressort que, en 2025, l’Europe a généré 15,2 millions de tonnes de déchets textiles, dont 13,3 millions issus directement de nos usages quotidiens – vêtements portés, linge usé, uniformes abandonnés. Et sur cette masse, à peine 1,5 million de tonnes ont été collectées et triées, soit environ un vêtement sur neuf. Le reste disparaît dans des circuits opaques, souvent irréversibles, où la matière est dégradée ou définitivement perdue pour toute forme de recyclage.

Le diagnostic posé par le rapport est limpide : la circularité textile n’existe pas encore à l’échelle industrielle. Elle reste une promesse coincée entre des expérimentations techniques et une réalité économique qui ne suit pas. Derrière les discours sur la mode durable, le système actuel continue d’absorber des volumes croissants de textiles sans être capable de les réintégrer dans une boucle productive. Le recyclage textile-to-textile (T2T) demeure marginal, inférieur à 1 %, et ne joue aujourd’hui aucun rôle structurant face à l’ampleur du problème.

Une machine à produire du déchet

La dynamique à l’œuvre est aussi simple que redoutable : on produit toujours plus, on consomme toujours plus, on jette trop vite. La consommation textile mondiale progresse d’environ 4 % par an, tirée par la croissance des revenus et l’expansion de la classe moyenne, mais cette tendance est amplifiée par la fast fashion, qui croît à un rythme encore plus rapide, autour de 11 % par an entre 2025 et 2035. Le modèle repose sur des cycles de production accélérés, des prix bas et une rotation permanente des collections, ce qui réduit mécaniquement la durée de vie des vêtements et transforme chaque achat en futur déchet.

En Europe, un consommateur achète en moyenne 95 pièces textiles par an, un chiffre en hausse constante. En France, ce sont près de 48 vêtements par personne, dont une part significative ne sera jamais portée. Le déchet textile n’est plus un sous-produit de l’industrie, il en devient le cœur. Et surtout, le principal moteur de croissance du volume global. Cette transformation est majeure : la pollution ne se concentre plus en amont, dans les sites de production, mais en aval, dans nos foyers, où la collecte et la qualification des déchets sont beaucoup plus complexes à organiser.

95 pièces textiles achetées en moyenne par an et par personne en Europe.

Le goulot d’étranglement invisible

On pourrait penser que le principal défi du recyclage textile est technologique. En réalité, le premier verrou est logistique et systémique. Aujourd’hui, seuls 33 % des textiles post-consommation sont collectés via des circuits dédiés, et parmi ces volumes, seulement 36 % sont triés de manière suffisamment fine pour alimenter un recyclage de qualité. Cela signifie que l’immense majorité des textiles ne franchit jamais les premières étapes de la chaîne circulaire, faute d’infrastructures adaptées ou de comportements de tri suffisants.

Même lorsque les textiles sont collectés, ils ne sont pas nécessairement recyclés. Le système actuel privilégie encore largement l’incinération et l’enfouissement, qui absorbent la majorité des flux hors réemploi. Ce n’est donc pas seulement un problème de capacité de recyclage, mais bien un problème d’accès à une matière première stable, homogène et exploitable. Sans flux de qualité, les recycleurs ne peuvent pas industrialiser leurs procédés, et sans industrialisation, les coûts restent élevés. Le système est ainsi pris dans une forme de blocage structurel.

© ReHubs x BCG

2035 : le pari des 15 %

Face à cette impasse, le rapport identifie un seuil critique : atteindre 15 % de recyclage textile-to-textile d’ici 2035. Ce chiffre correspond à environ 2,7 millions de tonnes de textiles recyclés, et marque un point de bascule industriel. En dessous de ce seuil, le système reste fragmenté, sous-dimensionné et incapable de générer des économies d’échelle. Au-dessus, les volumes deviennent suffisamment importants pour stabiliser les flux, améliorer l’utilisation des capacités et amorcer des effets d’apprentissage qui font baisser les coûts unitaires.

Mais atteindre ce seuil suppose une transformation profonde et simultanée de toute la chaîne de valeur. La collecte doit passer d’environ 33 % à 50 %, le tri de 36 % à plus de 60 %, et les capacités de recyclage doivent être multipliées pour absorber des volumes beaucoup plus importants. Il ne s’agit pas d’une simple amélioration progressive, mais d’un véritable changement d’échelle, qui nécessite des investissements, une coordination entre acteurs et une vision commune. Ce seuil des 15 % apparaît ainsi comme un compromis réaliste : en dessous, l’effort est insuffisant ; au-dessus, il devient difficilement atteignable à court terme.

À titre informatif, le rapport établit que, pour la France, notre pays se situe dans la moyenne européenne pour la collecte, avec environ 34 % des textiles post-consommation récupérés (33 % à l’échelle de l’UE). En revanche, l’Hexagone se distingue sur la revalorisation, avec près de 76 % des volumes collectés effectivement triés et orientés vers des filières de valorisation, bien au-dessus des 36 % observés en moyenne en Europe.

© ReHubs x BCG

Une équation économique qui ne tient pas

Mais même si les volumes étaient au rendez-vous, un autre obstacle subsiste : l’économie du système. Le recyclage textile coûte plus cher que les alternatives actuelles, qu’il s’agisse du recyclage bouteille-vers-textile ou de la production de fibres vierges. Toute la chaîne absorbe des coûts supplémentaires, liés à une collecte plus fine, un tri plus exigeant, un prétraitement plus complexe et des procédés de recyclage encore énergivores. Résultat : les marges sont comprimées, voire négatives pour certains acteurs.

Les chiffres sont sans appel. Les recycleurs, notamment dans le polyester, affichent des marges pouvant descendre jusqu’à -75 %, ce qui rend les investissements difficiles à financer. Les trieurs voient leurs marges se dégrader, tandis que les collecteurs restent dépendants du réemploi pour maintenir leur équilibre économique. Le système dans son ensemble ne “cleare” pas, selon les termes du rapport : les coûts excèdent les revenus, et aucun acteur ne peut absorber seul cet écart.

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Qui paiera la circularité ?

Cette impasse économique pose une question centrale : qui doit supporter le coût de la transition ? Les recycleurs n’ont pas de modèle viable pour porter seuls les investissements. Les marques, souvent contraintes par des marges faibles et une forte pression concurrentielle, peinent à absorber un surcoût estimé à environ 2,5 fois celui des fibres vierges. Les États, de leur côté, ne peuvent pas financer durablement l’ensemble du système. Dans ces conditions, une conclusion s’impose : une partie du coût devra être transférée, directement ou indirectement, vers le consommateur.

Le rapport évoque la nécessité d’un “green premium”, autrement dit une acceptation collective d’un prix plus élevé pour des produits intégrant des fibres recyclées. À titre d’ordre de grandeur, intégrer du polyester recyclé textile-to-textile dans un t-shirt à 10 euros représenterait un surcoût d’environ 60 centimes. Une somme modeste à l’échelle individuelle, mais significative à l’échelle d’un marché globalisé où chaque centime compte. Refuser ce principe revient à maintenir le système dans une impasse structurelle.

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Une bataille industrielle et stratégique

Au-delà de la question économique, le recyclage textile est aussi un enjeu stratégique pour l’Europe. Aujourd’hui, la production textile repose largement sur des matières premières importées, notamment le pétrole pour les fibres synthétiques. Développer une filière de recyclage permettrait de transformer des déchets locaux en ressources, de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la résilience industrielle du continent.

Mais le risque est réel : Si nous ne développons pas ces capacités en Europe, d’autres le feront à notre place – et nous perdrons cette opportunité industrielle, explique ReHubs. Le rapport évoque d’ailleurs explicitement la possibilité que des acteurs comme la Chine captent cette opportunité, en développant des capacités de recyclage à grande échelle. La circularité textile devient ainsi un enjeu de souveraineté industrielle, autant qu’un impératif environnemental.

Une transformation qui ne peut être que collective

Le coût du passage à l’échelle est estimé entre 8 et 11 milliards d’euros d’investissements, auxquels s’ajoutent 5 à 6,5 milliards d’euros de coûts opérationnels annuels. Mais au-delà des montants, c’est la coordination qui fera la différence. Aujourd’hui, chaque maillon de la chaîne avance à son rythme, avec ses propres contraintes et ses propres incitations. Les collecteurs manquent de débouchés, les trieurs de volumes stables, les recycleurs de matière qualifiée, et les marques de visibilité sur l’approvisionnement.

Le rapport insiste sur un point clé : la nécessité d’aligner l’ensemble de la chaîne de valeur. Les investissements ne peuvent pas être faits isolément : ils doivent être synchronisés. Cela signifie aligner les investissements, les flux et les incitations de manière cohérente, afin d’éviter les déséquilibres qui bloquent aujourd’hui le système. La réglementation européenne, avec la généralisation de la collecte séparée et le déploiement des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs, va dans ce sens, mais elle ne suffira pas à elle seule.

Le vrai déclencheur : la demande

Au fond, tout converge vers un levier décisif : la demande. Tant que les marques ne s’engagent pas à acheter des volumes significatifs de fibres recyclées, le système ne pourra pas décoller. Les investissements resteront risqués, les capacités limitées et les coûts élevés. À l’inverse, des engagements d’achat à long terme pourraient sécuriser les débouchés, réduire l’incertitude et déclencher une dynamique d’investissement à grande échelle.