Revenu universel : quand l'utopie devient un plan B

Même si le revenu universel (RU) s’invitait régulièrement dans l’actualité, le concept relevait, pour bon nombre d’acteurs politiques et économiques, de l’utopie. Une utopie devenue réaliste depuis les déclarations, en février dernier, de Sam Altman et Dario Amodei, respectivement PDG d’OpenAI et d’Anthropic, lors du sommet de New Delhi sur l’impact de l’IA. Évoquant l’urgence d’un new deal social pour répondre à la déflagration à venir générée par l’IA, les deux gourous de la Silicon Valley ont cité le revenu universel comme l’une des parades possibles.