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Revenu universel : quand l'utopie devient un plan B

Face aux bouleversements du monde du travail liés à l’IA, le revenu universel revient au cœur du débat.

Hier défendu par les utopistes, aujourd’hui évoqué par les patrons de l’IA, le revenu universel, face aux bouleversements du travail, apparaît comme une solution de plus en plus pertinente. Et pourrait bien être au cœur des débats des prochains enjeux électoraux.

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Publié le

Armelle Oger

Écrit par Armelle Oger (Journaliste)

En bref

  • L'essor de l'IA relance le débat sur le revenu universel, défendu notamment par Sam Altman et Dario Amodei comme une réponse possible aux bouleversements de l'emploi.
  • Le revenu universel vise à garantir à chacun un revenu inconditionnel, indépendamment de son activité professionnelle, pour lutter contre la précarité et favoriser l'autonomie.
  • Les expérimentations menées dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, montrent des effets positifs sur la santé, le bien-être et la sécurité financière, sans retrait significatif du marché du travail.
  • Son financement nécessiterait une profonde réforme fiscale et soulève une question politique majeure : comment redistribuer les richesses dans une économie de plus en plus automatisée ?

Même si le revenu universel (RU) s’invitait régulièrement dans l’actualité, le concept relevait, pour bon nombre d’acteurs politiques et économiques, de l’utopie. Une utopie devenue réaliste depuis les déclarations, en février dernier, de Sam Altman et Dario Amodei, respectivement PDG d’OpenAI et d’Anthropic, lors du sommet de New Delhi sur l’impact de l’IA. Évoquant l’urgence d’un new deal social pour répondre à la déflagration à venir générée par l’IA, les deux gourous de la Silicon Valley ont cité le revenu universel comme l’une des parades possibles.

Théorisé en 1516 par Thomas More, l’auteur d’Utopia, défendu en son temps par Charles Fourier, chantre du “socialisme utopique”, ou plus tard par le philosophe Michel Foucault, le revenu universel a longtemps été l’apanage des altermondialistes, écologistes, militants antiprécarité, décroissants et autres penseurs critiques d’un travail subi et d’un productivisme mortifère.

“Un nouveau rapport au travail et au temps”

Retournement de situation aujourd’hui : l’idée d’un revenu universel pour tous, inconditionnel et ad vitam,

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