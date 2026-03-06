Celles : l'être plutôt que l'avoir

Luna, 25 ans, porte une élégante robe à fleurs. Olivier, 30 ans, un polo bleu assorti à son bermuda. Le jeune couple devise sur les futurs aménagements de leur maison : elle délimite l’emplacement d’une petite cour, lui imagine un porche assez large pour y faire entrer un four à céramique. À les entendre, on pourrait croire qu’ils s’apprêtent à signer un compromis de vente pour emménager prochainement. Il n’en est rien. Juchés sur un tas de pierres instables, ils observent quelques murs écroulés envahis par les ronces. Des arbres de belle taille occupent l’espace recouvert de luzerne et de serpolet. Autour d’eux, les autres maisons du village de Celles, dans l’Hérault, semblent tout aussi abandonnées et dans le même état.