Et au milieu, coulait une rivière...
Publié le par Emmanuelle Vibert
Il y a dix ans, la France s'est mise à cartographier ses cours d'eau pour les protéger des pollutions agricoles ou industrielles. Mais ils sont nombreux à s'opposer à cette protection. Les défenseurs des rivières s'organisent.
Un torrent dévale la pente. Un ru serpente à travers le pré. À l'évidence, cette eau fait éclore la vie alentour… Pourtant, elle n'a peut-être pas d'existence aux yeux de l'État. En effet, un quart des cours d'eau ne figure pas sur les cartes officielles. Depuis dix ans, militants, chercheurs et élus se battent pour cartographier ces ruisseaux, petits par leur taille mais essentiels à la biodiversité et aux cycles de l'eau. La source de cette bataille ? La Loi sur l'eau. Promulguée en 2006, elle vise notamment à protéger les milieux aquatiques. Elle y réglemente les constructions et les activités, et limite les prélèvements, les modifications du lit… Encore faut-il s'entendre sur la définition d'un cours d'eau concerné par la loi.
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