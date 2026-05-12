Et au milieu, coulait une rivière...

Un torrent dévale la pente. Un ru serpente à travers le pré. À l'évidence, cette eau fait éclore la vie alentour… Pourtant, elle n'a peut-être pas d'existence aux yeux de l'État. En effet, un quart des cours d'eau ne figure pas sur les cartes officielles. Depuis dix ans, militants, chercheurs et élus se battent pour cartographier ces ruisseaux, petits par leur taille mais essentiels à la biodiversité et aux cycles de l'eau. La source de cette bataille ? La Loi sur l'eau. Promulguée en 2006, elle vise notamment à protéger les milieux aquatiques. Elle y réglemente les constructions et les activités, et limite les prélèvements, les modifications du lit… Encore faut-il s'entendre sur la définition d'un cours d'eau concerné par la loi.