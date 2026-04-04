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Transiter… oui mais ensemble

© Yakobchuk Olena / stock.adobe.com

Publié le par Brice Perrier

Non, l’écologie n’est pas qu’un “truc de riches” ! Un projet, mené auprès des habitants de Belfort, Autun, Prémery et Tournus, a identifié les rejets que les mesures écologiques peuvent susciter auprès d’une partie des classes populaires. Bilan : les communes se sont engagées dans l’élaboration de solutions locales et solidaires.

La transition écologique se fait-elle contre les classes populaires ? Depuis l’émergence du mouvement des gilets jaunes, né en réaction à la taxe car-bone, l’idée fait son chemin. Elle s’est de nouveau manifestée cette année lors de la contestation des zones à faibles émissions, bataille remportée par ceux qui se présentaient comme des citoyens chassés des villes, faute de disposer de voitures suffisamment propres. La marque d’un changement imposé d’en haut, quitte à exclure de ce nouveau monde plus vert les plus modestes, incapables de se l’offrir.

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