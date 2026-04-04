Transiter… oui mais ensemble

La transition écologique se fait-elle contre les classes populaires ? Depuis l’émergence du mouvement des gilets jaunes, né en réaction à la taxe car-bone, l’idée fait son chemin. Elle s’est de nouveau manifestée cette année lors de la contestation des zones à faibles émissions, bataille remportée par ceux qui se présentaient comme des citoyens chassés des villes, faute de disposer de voitures suffisamment propres. La marque d’un changement imposé d’en haut, quitte à exclure de ce nouveau monde plus vert les plus modestes, incapables de se l’offrir.