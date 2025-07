Dans les cuisines industrielles, les pertes alimentaires sont monnaie courante. Ingrédients non conformes, surplus de production, dates limites dépassées… Autant de facteurs qui conduisent à jeter des denrées encore parfaitement consommables. Face à ce gâchis, la start-up britannique Zest a mis au point une technologie d’intelligence artificielle pour surveiller, prédire et réorienter en temps réel les surplus alimentaires. Une solution prometteuse, testée grandeur réelle en mai 2025 dans une usine Nestlé au Royaume-Uni.

Le résultat est sans appel : en deux semaines, le système a permis de réduire les pertes de 87 %, évitant le gaspillage de 700 tonnes de nourriture — soit l’équivalent de 1,5 million de repas. Une réduction spectaculaire qui s’accompagne d’un bénéfice environnemental majeur : 1 400 tonnes de CO₂ ont été évitées. Selon le Guardian, Alina Sartogo, cofondatrice de Zest, a déclaré que tous les déchets alimentaires identifiés étaient comestibles, mais non commercialisables pour les fabricants. Et de citer en exemple une barre KitKat cassée ou encore un produit dont la date de péremption est trop réduite.

Des gains économiques et climatiques

Outre le bénéfice évident pour la planète, les gains financiers sont significatifs. Selon les premières estimations, les économies réalisées grâce à la plateforme atteignent 14 millions de livres (16 millions d’euros). Un chiffre qui confirme l’intérêt économique d’une meilleure gestion des invendus, souvent coûteux à stocker ou à détruire.

Le secteur agroalimentaire britannique produit chaque année plus de 4,6 millions de tonnes de nourriture gaspillée, soit environ 10 milliards de repas. En France, le gaspillage alimentaire dans son ensemble représente en France près de 10 millions de tonnes de produits par an, selon l’Ademe. Un défi de taille, que cette technologie pourrait contribuer à relever, en changeant la façon dont les usines gèrent les flux et les pertes.

Zest, une technologie au service de l'efficacité

L’outil développé par Zest est une plateforme SaaS ("Software as a Service") alimentée par l’intelligence artificielle. Elle combine les données de production, les stocks, les calendriers de livraison et les dates de péremption pour identifier les denrées à risque de gâchis. Mais au lieu de simplement les signaler, elle propose immédiatement des solutions de revalorisation : redistribution, transformation ou reconditionnement.

Pour fonctionner, l’IA s’appuie sur des outils de Google Cloud (BigQuery, Vertex AI) . La plateforme a été conçue de façon collaborative, avec la participation d’acteurs publics et privés, notamment le programme BridgeAI d’Innovate UK, qui a investi 1,9 million de livres sterling (2,19 millions d’euros) dans le projet.

Une redistribution facilitée

Ce qui distingue Zest d’autres outils de suivi, c’est sa capacité à connecter directement les producteurs avec les organismes de redistribution. Lors du pilote, l’association FareShare — spécialisée dans la récupération de denrées pour les personnes en difficulté — a été mobilisée pour revaloriser les produits repérés par l’IA.

Les surplus n’ont donc pas été simplement mesurés ou théoriquement exploitables : ils ont bel et bien été redistribués et consommés, en temps record. Cette approche concrète renforce la portée sociale du projet, en créant un pont entre l’industrie et les besoins alimentaires urgents.

Un modèle réplicable

Face au succès du test, Zest prévoit d’ouvrir sa plateforme en abonnement à d’autres entreprises dès mars 2026. Objectif : toucher tous les maillons de la chaîne, de l’agriculture à la distribution, en passant par la restauration collective. À terme, la technologie pourrait aussi aider à réduire les pertes en amont (production, stockage) comme en aval (retours, invendus).

D’autres projets similaires sont en cours, dans le cadre du programme BridgeAI. L’objectif est de faire émerger un écosystème d’outils intelligents pour une alimentation plus durable, plus circulaire et plus solidaire.

Une gouvernance en co-construction exemplaire

Le projet Zest se distingue aussi par sa gouvernance. Plutôt que de chercher à imposer un outil clé en main, la startup a adopté une logique de co-construction. Chaque partenaire (Nestlé, FareShare, Google Cloud, etc.) a contribué à l’amélioration de la plateforme, en fonction de ses contraintes et besoins.

C’est ce modèle de développement itératif et collectif qui garantit la pertinence du système, sa capacité d’adaptation et sa résilience. Un modèle qui pourrait inspirer d’autres initiatives de la tech au service de la transition alimentaire.

Un avenir plus sobre et plus juste

En combinant intelligence artificielle, redistribution solidaire et gouvernance collective, le projet Zest répond à plusieurs enjeux clefs : réduire le gaspillage, décarboner l’alimentation, renforcer la sécurité alimentaire et créer des ponts entre industrie et société civile.

Il illustre aussi une nouvelle façon de penser la technologie : moins spectaculaire, plus systémique, centrée sur l’impact réel. Et si, demain, l’IA ne servait plus à optimiser les profits ou prévoir les comportements d’achat, mais à réduire la faim dans le monde ?