Ces chiffres ne sont pas isolés. Une étude publiée en juillet 2025 dans Environmental Research Letters recense quelque seize épisodes marquants entre 2022 et 2024 où des événements météo extrêmes ont entraîné des hausses notables des prix alimentaires. L’un des exemples les plus frappants : l’Asie à l’été 2024, où une canicule généralisée a déstabilisé les récoltes de légumes, riz, oignons ou encore café. Intitulée Climate extremes, food price spikes, and their wider societal risks (Extrêmes climatiques, flambée des prix alimentaires et leurs risques sociétaux plus larges), cette étude a été réalisée par le chercheur Maximilian Kotz et son équipe au Barcelona Supercomputing Center.