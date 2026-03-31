Apprivoiser les friches

Une découverte inattendue. En explorant la flore des villes, la botaniste Audrey Muratet ne pensait pas observer une grande diversité. Or c’est tout l’inverse qui s’est produit. La biodiversité des friches est plus riche que celle de nos parcs et jardins. “Les gravats de chantier et les carcasses de voiture masquent des terres d’asile pour les oiseaux migrateurs et les plantes voyageuses”, explique-t-elle. Ces mosaïques d’écosystèmes abritent la martre et la fouine, ainsi que d’innombrables plantes qui s’épanouissent en toute liberté : les pionnières, comme le coquelicot et le chénopode blanc ; puis les graminées, telles que le fromental et la fétuque.