Avec Neoliner Origin, la marine marchande a le vent en poupe

Ce fut un de ces moments jubilatoires où l’être humain se dit qu’il a eu raison d’oser, de persévérer contre vents et marées ! Oui, le 13 octobre dernier, lorsque, dans le port de Nantes, le Neoliner Origin a été baptisé dans les règles de l’art, au champagne, par sa marraine, l’ex-ministre de la Mer Annick Girardin, Jean Zanuttini a sûrement pensé qu’il n’était pas si insensé d’être un utopiste réaliste. Son rêve – restituer la splendeur de la légendaire marine à voile au service d’un enjeu primordial du monde de demain : la transition écologique – était devenu réalité.