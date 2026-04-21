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Avec Neoliner Origin, la marine marchande a le vent en poupe

Le Neoliner Origin, cargo à voile de 136 mètres, ouvre la voie à un transport maritime décarboné, propulsé par le vent et l’innovation. - © Claire Ronsin

Publié le par Laurence Marliac

Défi gagné. En larguant les amarres en octobre dernier pour sa première transatlantique, le géant des mers à propulsion vélique Neoliner Origin a acté la renaissance de la marine à voile. Surtout, il a initié la transition écologique de la marine marchande.

Ce fut un de ces moments jubilatoires où l’être humain se dit qu’il a eu raison d’oser, de persévérer contre vents et marées ! Oui, le 13 octobre dernier, lorsque, dans le port de Nantes, le Neoliner Origin a été baptisé dans les règles de l’art, au champagne, par sa marraine, l’ex-ministre de la Mer Annick Girardin, Jean Zanuttini a sûrement pensé qu’il n’était pas si insensé d’être un utopiste réaliste. Son rêve – restituer la splendeur de la légendaire marine à voile au service d’un enjeu primordial du monde de demain : la transition écologique – était devenu réalité.

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