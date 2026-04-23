Le beau pour tous, l'utopie concrète de Marc Held
Publié le par Gilles Luneau
Dans le village Samba Dia, au Sénégal, l’élégante école du Centre de la terre en briques de terre crue et voûtes nubiennes illustre l’architecture solidaire. Son créateur, Marc Held, y voit une ode à la beauté pour les plus modestes, une leçon d’harmonie entre l’homme et son environnement.
L’école maternelle est la plus belle maison du village de Samba Dia. Non que les maisons soient moches par ici, mais elles sont aussi modestes que les habitants sont pauvres dans cette région du delta du Saloum, à plus de trois heures de route au sud de Dakar, au Sénégal. Une région paradoxale où l’eau est partout, mais l’herbe rare. La faute au climat qui cuit tout : les peaux, les végétaux, la terre. Ici, on vit d’élevage familial en faisant paître les troupeaux, avant que le soleil ne roussisse l’herbe, de maraîchage, de pêche.
Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.Je continue