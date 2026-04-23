Le beau pour tous, l'utopie concrète de Marc Held

L’école maternelle est la plus belle maison du village de Samba Dia. Non que les maisons soient moches par ici, mais elles sont aussi modestes que les habitants sont pauvres dans cette région du delta du Saloum, à plus de trois heures de route au sud de Dakar, au Sénégal. Une région paradoxale où l’eau est partout, mais l’herbe rare. La faute au climat qui cuit tout : les peaux, les végétaux, la terre. Ici, on vit d’élevage familial en faisant paître les troupeaux, avant que le soleil ne roussisse l’herbe, de maraîchage, de pêche.