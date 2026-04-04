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À Louvain-la-Neuve, des jours tranquilles à La Baraque

Catherine et Grégoire, 47 ans, sérigraphe et musicien, ont installé leurs roulottes l’une à côté de l’autre. À la naissance de leur fille Billie, il y a six ans, les jeunes parents ont construit une structure couverte reliant les deux roulottes. - © Nicolas Fert

Publié le par Bruno Fert

Autogestion, habitat écologique et dialogue permanent : le quartier de La Baraque, à Louvain-la-Neuve, en Belgique, fête ses cinquante ans d’existence alternative. Né d’une lutte contre l’expropriation, il continue de cultiver l’art du vivre différemment.

Concerts, conférences et bulles de savon géantes : la fête bat son plein en ce mois de juillet 2025 dans ce faubourg arboré de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il y a un demi-siècle, une poignée d’étudiant(e)s de l’Université catholique de Louvain rejoignait la lutte contre l’expropriation du hameau rural de La Baraque. Celui-ci devait être rasé pour faire place aux futurs bâtiments de la faculté. Naissait ainsi, autour de quelques fermes, un village de cabanes, roulottes et autres structures légères, témoignant d’une envie de vivre autrement.

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