À Louvain-la-Neuve, des jours tranquilles à La Baraque

Concerts, conférences et bulles de savon géantes : la fête bat son plein en ce mois de juillet 2025 dans ce faubourg arboré de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il y a un demi-siècle, une poignée d’étudiant(e)s de l’Université catholique de Louvain rejoignait la lutte contre l’expropriation du hameau rural de La Baraque. Celui-ci devait être rasé pour faire place aux futurs bâtiments de la faculté. Naissait ainsi, autour de quelques fermes, un village de cabanes, roulottes et autres structures légères, témoignant d’une envie de vivre autrement.