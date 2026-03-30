Troubles psychosomatique : soigner l'invisible

Depuis quatre ans, Brigitte Ranque n’osait plus parler publiquement des maladies qui constituent son quotidien de professeure de médecine interne. Elle revient aujourd’hui de Munich où elle a assisté au congrès de l’Association européenne de médecine psychosomatique. Psychosomatique, ce mot qu’elle a eu le malheur de lâcher, lors d’un Chat organisé en 2021 par le Quotidien du médecin, en déclarant que telle était l’origine de la persistance des symptômes de la majorité des malades du Covid long. Ce qui lui a valu une levée de boucliers sur les réseaux sociaux et un déluge de quolibets provenant de certains de ces malades et d’associations refusant catégoriquement l’idée que “c’est dans leur tête”.