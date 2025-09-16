État critique : la Terre dépasse les bornes
Pour la première fois, un bilan de santé planétaire a été établi fin 2024 par l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam. Il montre que notre planète fonctionne comme un tout, dont les systèmes vitaux sont profondément interconnectés. Chaque seuil franchi peut fragiliser l’ensemble. Cette prise de conscience ouvre la voie à une approche globale et coordonnée, essentielle pour éviter des dommages irréversibles. Il est encore temps d’agir.
“Les Gardiens de la planète”, ce n’est pas le dernier Marvel, mais le nom du collectif de scientifiques qui ont popularisé le premier bilan de santé planétaire établi par le Stockholm Resilience Center (Suède) et l’Institut de Potsdam (Allemagne). À la pointe des études sur le système Terre, ces équipes internationales ont fait le check-up des neuf systèmes planétaires nécessaires à la stabilité terrestre et à la survie de la civilisation humaine – climat, biodiversité, forêts et sols, eau douce, océans, cycles de l’azote et du phosphore, pollutions, aérosols, couche d’ozone – et ont déterminé les seuils au-delà desquels ils sont déstabilisés.
Le verdict ? Six de ces neuf limites sont déjà franchies. Johan Rockström précise : “Nous disposons de quantifications scientifiques des limites de sécurité et utilisons de nouvelles technologies d’observation – drones, satellites géocroiseurs, modes de calcul intégrant l’IA – [qui conf
