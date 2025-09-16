État critique : la Terre dépasse les bornes

“Les Gardiens de la planète”, ce n’est pas le dernier Marvel, mais le nom du collectif de scientifiques qui ont popularisé le premier bilan de santé planétaire établi par le Stockholm Resilience Center (Suède) et l’Institut de Potsdam (Allemagne). À la pointe des études sur le système Terre, ces équipes internationales ont fait le check-up des neuf systèmes planétaires nécessaires à la stabilité terrestre et à la survie de la civilisation humaine – climat, biodiversité, forêts et sols, eau douce, océans, cycles de l’azote et du phosphore, pollutions, aérosols, couche d’ozone – et ont déterminé les seuils au-delà desquels ils sont déstabilisés.