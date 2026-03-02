Flagrant délit d'incivilités, une histoire française

C’était il y a quarante ans, mais Philippe, chef d’entreprise parisien à la retraite et gros fumeur, s’en souvient encore. “Je m’étais arrêté à la frontière côté suisse pour m’en griller une devant le poste de douane. J’écrase comme d’habitude mon mégot par terre et, là, je vois le douanier helvète qui me fusille du regard... Je l’ai piteusement ramassé.” L’épisode l’a marqué mais n’a pas sufﬁ à modiﬁer son comportement. “En l’absence de poubelle à proximité, je jette mon mégot par terre, ça pue trop pour que je le garde sur moi.” Au mieux, il s’en débarrasse dans le caniveau ou une bouche d’égout, ignorant que cela pollue tout autant l’environnement.

“Je pensais que les stations d’épuration récupéraient les mégots avant que ceux-ci ne ﬁnissent à la mer.” Et non Philippe, les ﬁltres desdites stations ne sont pas assez ﬁns. Il croyait aussi son mégot biodégradable : “Ah bon, ça contient du plastique ? C’est ça qu’il faudrait interdire.” Pourtant, cette information est inscrite depuis belle lurette sur les paquets, avec le dessin d’une tortue marine.

Le mégot, un des polluants les plus néfastes pour les océans