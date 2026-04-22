Sauvons nos haies !

La consigne : venir avec des bottes et des gants. Pour l’occasion, le collège Baudimont d’Arras (Pas-de-Calais) sera fermé. Ce 28 novembre 2025, dans la brume et le froid du petit matin, 340 collégiens et leurs enseignants marchent d’un pas décidé vers les sept bus qui les attendent à la sortie du village. Direction la plaine d’Artois, pour une mission qu’ils préparent depuis la rentrée. À savoir, planter des arbres pour faire barrage aux trombes d’eau qui se déversent sur les cultures et entraînent des torrents de boue dans les villages : “C’est de plus en plus fréquent et l’objectif est de retenir cet excès d’eau, l’infiltrer dans la terre pour ne pas la laisser prendre de la vitesse”, raconte Jordan Macquet, le jeune technicien de l’eau à la communauté de communes, les Campagnes de l’Artois.