Sauvons nos haies !
Publié le par Josée Blanc Lapierre
Planter 5 000 arbres en une journée pour dresser 2 km de haies et freiner ainsi les inondations. C’est le défi qu’ont relevé 340 collégiens du Pas-de-Calais. Derrière cette mobilisation hors norme, une enseignante déterminée, des agriculteurs divisés… et une question brûlante : peut-on réconcilier agriculture et nature ?
La consigne : venir avec des bottes et des gants. Pour l’occasion, le collège Baudimont d’Arras (Pas-de-Calais) sera fermé. Ce 28 novembre 2025, dans la brume et le froid du petit matin, 340 collégiens et leurs enseignants marchent d’un pas décidé vers les sept bus qui les attendent à la sortie du village. Direction la plaine d’Artois, pour une mission qu’ils préparent depuis la rentrée. À savoir, planter des arbres pour faire barrage aux trombes d’eau qui se déversent sur les cultures et entraînent des torrents de boue dans les villages : “C’est de plus en plus fréquent et l’objectif est de retenir cet excès d’eau, l’infiltrer dans la terre pour ne pas la laisser prendre de la vitesse”, raconte Jordan Macquet, le jeune technicien de l’eau à la communauté de communes, les Campagnes de l’Artois.
C’est lui qui a planifié le tracé des haies en accord avec les propriétaires des terrains : “La réussite du projet repose sur le volontariat ; sans l’implication totale des agriculteurs, les haies ne seront pas entretenues et ne tiendront pas le coup longtemps.” Mobiliser l’ensemble du collège pour donner un coup de main aux agriculteurs, c’est l’exploit de Muriel Périn, enseignante de SVT. Mariée elle-même à un agriculteur, elle est convaincue que les haies sont indispensables à la survie de la planète et elle se démène pour les réhabiliter : “J’ai commencé avec quelques élèves à planter des haies dans la ferme familiale et, vu l’engouement des enfants, j’ai décidé d’embarquer tout le collège dans un chantier de plus grande envergure.”
Mettre les villages à l’abri
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