PHOTO - Entre humains et chevaux, les troublants airs de famille d’Irina Werning

Une frange qui répond à une crinière. Des tresses qui se ressemblent, de part et d’autre de la barrière des espèces. Un homme atteint de vitiligo auprès d’un cheval Appaloosa, dont la robe tachetée fait écho à sa peau. Dans les photographies d’Irina Werning, humains et chevaux semblent partager un petit air de famille. Ces rapprochements amusent, puis retiennent le regard : que racontent-ils de la place que nous laissons aux animaux dans nos vies ?

Avec cette série intitulée "Twinning moments", l’Argentine remporte la deuxième édition du Prix international La Cense de la photographie de cheval, après Simon Vansteenwinckel récompensé l’an dernier. Présidé par l’acteur et réalisateur (mais aussi photographe) Viggo Mortensen, le jury distingue un travail qui déplace le regard : ici, le cheval ne galope pas vers l’horizon et ne sert pas de faire-valoir à son cavalier. Il partage l’image avec un humain, dans un étonnant jeu de miroirs.

À la recherche d’une proximité perdue

"J’ai commencé à visiter des foires animales pour comprendre ma propre déconnexion avec les animaux", explique la photographe dans la présentation de son projet. Enfant, elle passait ses étés dans une ferme, montait à cheval et côtoyait le monde rural. Depuis, ces paysages familiers se sont transformés, sous l’effet notamment de l’expansion des cultures intensives, dont le soja destiné à l’exportation, au détriment des pâturages.

Pendant près de trois ans, Irina Werning fréquente les grandes foires aux bestiaux de Buenos Aires. Dès sa première visite, une ressemblance entre une jeune fille et son cheval lui donne une piste. Elle se met à rechercher ces "instants de gémellité", où une coiffure, une allure ou un détail physique rapproche soudain deux êtres que l’on regarde habituellement séparément.

Un air de famille, et après ?

L’humour de ces images n’efface pas leur mélancolie. Une femme qui tresse les crins de son cheval comme ses propres cheveux laisse entrevoir tout un monde de gestes et d’attention. Derrière la ressemblance se dessine une relation étroite, intime, entretenue au quotidien, alors même que les occasions de côtoyer les animaux se raréfient dans la vie de la photographe.