L’ONU veut remettre l’Afrique à sa juste taille sur les cartes du monde

L’ONU a adopté une résolution non contraignante recommandant la projection Equal Earth, une carte qui représente plus fidèlement la taille réelle des masses continentales. La projection aujourd’hui la plus couramment utilisée, appelée projection de Mercator, exagère fortement la superficie des terres situées vers les pôles Nord et Sud, ce qui fait paraître l’Afrique beaucoup plus petite. Sur la projection de Mercator, les pays proches des pôles peuvent apparaître de deux à quatorze fois plus grands qu’ils ne le sont réellement. La projection Equal Earth réduit au minimum ces distorsions, faisant ainsi paraître l’Afrique plus grande en comparaison.

Nous avons demandé à Jack Swab et Derek Alderman, cartographes et géographes qui étudient le pouvoir social et communicationnel des cartes, de nous expliquer ce changement.

Qu’est-ce qu’une projection cartographique ?

Une projection cartographique est une technique utilisée par les cartographes pour transformer la Terre, sphérique et en trois dimensions, en une carte plane en deux dimensions, comme celles que nous voyons sur un mur ou un écran d’ordinateur. Lorsque les cartographes aplatissent le globe, la carte se déforme, ce qui modifie les formes et les superficies. Aucune projection cartographique ne permet de représenter la Terre sans distorsion, mais certaines sont mieux adaptées que d’autres à certains usages.

Le travail du cartographe consiste à choisir parmi des centaines de projections différentes, en tenant compte de la région sur laquelle la carte est centrée et de l’usage qui en sera fait. Aucune projection n’est la meilleure dans toutes les situations. La nouvelle projection Equal Earth est mieux adaptée que celle de Mercator à la réalisation de cartes du monde à l’échelle planétaire destinées à l’enseignement, à la communication auprès du grand public et à l’élaboration des politiques publiques.

© Wikimedia Commons Une carte politique murale utilisant la projection Equal Earth, centrée sur le méridien de Greenwich.

La projection de Mercator est-elle encore utile ?

Si la projection de Mercator représente mal la superficie des masses continentales, elle ne va pas pour autant disparaître complètement. Elle reste par exemple très utile pour la navigation, car elle permet de conserver un cap constant à la boussole entre deux points sans avoir à le recalculer.

C’est pourquoi la plupart des services de cartographie en ligne, comme Google Maps ou Apple Plans, s’appuient sur une variante de la projection de Mercator pour fournir des itinéraires. Pour la navigation, la projection Equal Earth serait moins efficace que celle de Mercator.

Comment la projection Equal Earth sera-t-elle utilisée ?

La cartographie est une activité décentralisée et aucune autorité unique ne réglemente le choix des projections utilisées. En adoptant cette résolution, l’ONU a surtout voulu soutenir l’idée générale selon laquelle Equal Earth est une projection plus juste, qui représente plus équitablement la superficie réelle des terres émergées. Et si cette initiative se situe à l’échelle mondiale, des mouvements se développent aussi au sein des communautés de cartographes pour faire d’Equal Earth la projection utilisée par défaut pour les cartes du monde.

À elle seule, la résolution de l’ONU ne suffira pas à faire adopter Equal Earth à l’échelle mondiale. Il faudra pour cela réviser délibérément les cartes utilisées dans les manuels scolaires, les bases de données, les productions médiatiques et les discussions diplomatiques, ce qui nécessitera du travail et des investissements financiers.

La projection Equal Earth a été mise au point par des cartographes et connaît un grand succès auprès de la profession depuis sa présentation en 2018. Il est désormais possible d’acheter des cartes murales utilisant cette projection, qui a déjà été adoptée par de nombreux médias. Cela dit, chacun devra faire le choix de privilégier Equal Earth par rapport aux autres projections.

Pourquoi la projection Equal Earth suscite-t-elle des résistances ?

Les résistances à la projection Equal Earth sont restées assez limitées. Plusieurs pays se sont abstenus lors du vote à l’Assemblée générale des Nations unies, mais la plupart l’ont fait pour d’autres raisons. L’Ukraine, par exemple, a exprimé des inquiétudes quant à la représentation sur la carte de la péninsule de Crimée, dont le statut est contesté et qui est présentée comme un territoire disputé sur le site d’Equal Earth.

Cette intervention a suscité une réponse de la Russie, ainsi que des remarques d’autres pays au sujet de territoires disputés. La résolution de l’ONU portait toutefois sur la manière de représenter le monde et non sur le tracé de frontières politiques particulières – un point sur lequel la Russie et l’Ukraine se sont accordées. Ces échanges relevaient donc essentiellement de prises de position géopolitiques sur des questions étrangères à la projection cartographique elle-même.

Les États-Unis ont fait figure d’exception en étant le seul pays à voter contre la projection Equal Earth. Ils ont affirmé que cette proposition s’inscrivait dans un « projet radical et idéologique » dont il n’appartenait pas aux Nations unies de débattre. Les délégués américains ont contesté les formulations établissant un lien entre les distorsions de la projection de Mercator, l’héritage colonial et la marginalisation de l’Afrique. Cette position n’est guère surprenante puisque l’administration actuelle nie l’existence de systèmes structurels d’inégalités.

Il est difficile de ne pas voir l’hypocrisie à l’œuvre. Les États-Unis voudraient empêcher les autres pays de débattre des implications politiques de la cartographie, alors même que le président Trump se livre à sa propre instrumentalisation nationaliste des cartes. Pour des raisons manifestement idéologiques et sans aucune concertation internationale, il a décidé unilatéralement de rebaptiser le golfe du Mexique « golfe d’Amérique » et le lac Ontario « lac America ».

En quoi cette nouvelle carte peut-elle changer notre vision du monde ?

Les pays africains ont défendu l’idée que la projection Equal Earth constituait une forme de “justice cognitive". Celle-ci repose sur le constat que les individus ont souvent tendance à associer la puissance et l’importance d’un territoire à la taille qu’il semble avoir sur les cartes. La représentation traditionnelle de l’Afrique comme un continent plus petit que l’Europe ou l’Amérique du Nord reflète généralement l’importance supposée de ces différentes régions du monde.