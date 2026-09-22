Les Écrans de l’aventure : cinq jours pour voir le monde autrement à Dijon

S’enfoncer dans la banquise, retrouver les pionnières de l’Himalaya, apprendre à écouter une forêt… À Dijon, les prochaines échappées commenceront dans une salle de cinéma. Du 30 septembre au 4 octobre 2026, Les Écrans de l’aventure réuniront films, rencontres, livres et expériences de plein air. Organisé par La Guilde avec la Ville de Dijon, le festival annonce 109 rendez-vous et 14 films en compétition pour cette 35e édition.

WE DEMAIN est partenaire de cet événement unique en son genre, qui offre bien davantage qu’une succession d’exploits et de paysages spectaculaires. À travers les histoires projetées et les discussions proposées, une question se dessine : que nous apprend l’aventure sur le monde que nous habitons ? Des glaces arctiques aux forêts vosgiennes, en passant par les combats des femmes pour leur liberté, voici quelques rendez-vous à retenir.

De la banquise aux forêts, explorer pour comprendre

Parmi les films à découvrir, Tara Polar Station – Mission au cœur de l’Arctique, de Maéva Bardy et Christophe Raylat, sera projeté samedi 3 octobre à 11 heures au Cinéville. Le documentaire raconte les premiers tests d’une station scientifique conçue pour dériver dans les glaces. À bord, marins et scientifiques affrontent les contraintes d’un environnement extrême, mais aussi les imprévus techniques. Une aventure collective au service de la connaissance de l’océan Arctique, où la capacité à observer et à comprendre compte autant que celle à tenir face aux éléments.

Le même jour, à 13 h 45 au Cinéville, changement d’échelle avec Le Chant des forêts, présenté hors compétition. Le photographe et réalisateur Vincent Munier y retrouve les bois des Vosges, où son père Michel lui a transmis le goût de l’affût. C’est désormais au tour de Simon, son fils, de découvrir cette attention patiente à la vie sauvage. Trois générations, des cerfs, des renards, des lynx et la quête du grand tétras : une invitation à mesurer ce qui se révèle lorsque l’on accepte de ralentir.

Des pionnières de l’Himalaya aux femmes dans l’espace

L’aventure raconte aussi les places qu’il a fallu conquérir. Dès le mercredi 30 septembre à 18 heures au Cinéville, Les femmes les plus hautes du monde, d’Isabelle Hautefeuille, reviendra sur une expédition féminine partie dans l’Himalaya en 1959. À partir d’images tournées pendant l’ascension et du témoignage de la dernière survivante, le film restitue une histoire où les obstacles ne se mesurent pas seulement en mètres de dénivelé. Les préjugés de l’époque font eux aussi partie du voyage.

Cette interrogation sur l’accès à l’exploration se prolongera au Cellier de Clairvaux, le jeudi 1er octobre à 17 h 30, avec la table ronde L’espace au féminin : un nouvel horizon ?. Le lendemain, à 11 h 30, une conférence sera consacrée à la résistance des femmes iraniennes, avec la journaliste Delphine Minoui, présidente du jury littéraire 2026. Deux rendez-vous qui élargissent le regard, des frontières de l’exploration à celles des libertés.

Lever les yeux et sortir des salles

Le festival donnera également des occasions de passer de l’écran au terrain. Le 30 septembre à 16 h 30, une table ronde au Cellier de Clairvaux posera la question de l’astronomie comme voyage accessible à tous. La soirée pourra se prolonger par une observation du ciel au jardin Darcy, à 23 heures. Le vendredi 2 octobre, un astrobivouac est aussi annoncé à la Combe à la Serpent. De quoi redonner une place au ciel nocturne dans nos envies d’évasion.

Randonnée, sortie gravel et escalade à Fixin complètent ces propositions. Quant aux amateurs de cinéma qui souhaitent se laisser guider par le jury, le palmarès sera annoncé samedi 3 octobre à 16 heures au Cinéville, avant plusieurs séances consacrées aux films primés. On pourra venir pour une destination, un réalisateur ou une rencontre, et repartir avec une autre envie : regarder plus attentivement ce qui se trouve à portée de pas.

Le dimanche 4 octobre, l’aventure se poursuivra au grand air : une randonnée dans les environs de Dijon pour les marcheurs, une transhumance chorégraphique au départ de Salives pour mêler mouvement et paysage, puis une sortie sous les étoiles à 19 h 30. De quoi terminer le festival les pieds sur terre et les yeux au ciel.