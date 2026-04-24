Béton actif : et si nos immeubles stockaient l'énergie dans leurs murs ?

Le béton est partout. Dans nos villes, nos routes, nos fondations. Longtemps considéré comme un matériau passif, il pourrait pourtant changer de statut. Des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) explorent une piste aussi inattendue que prometteuse : transformer le béton en dispositif capable de stocker de l’électricité. Une idée encore expérimentale, mais qui esquisse une autre manière de penser une partie de nos bâtiments, non plus comme de simples structures, mais comme des infrastructures énergétiques.

Pour comprendre ce basculement, il faut entrer dans la matière. Le béton “classique” est un isolant. Il ne conduit pas l’électricité. Mais en y intégrant des particules de carbone – souvent du noir de carbone, une poudre très fine et conductrice – les chercheurs sont parvenus à créer un réseau interne capable de transporter des charges électriques. Ce réseau forme une sorte de maillage invisible, à l’intérieur même du matériau, qui lui permet de stocker et de restituer de l’énergie.

Comment un béton peut-il devenir un système de stockage ?

Le fonctionnement se rapproche de celui d’un supercondensateur (on parle d’ailleurs de “Concrete Supercapacitor” en anglais). Concrètement, comme l’explique MIT News, deux électrodes sont intégrées dans le béton, séparées par un électrolyte. Lorsque de l’électricité est injectée, des charges positives et négatives s’accumulent de part et d’autre de cette interface. L’énergie est alors stockée sous forme de champ électrique, et non via une réaction chimique comme dans une batterie classique.

Une structure en béton conducteur intégrant des électrodes de supercondensateur : à la fois porteuse et capable d’alimenter une LED, dont l’intensité varie selon la charge, permettant un suivi en temps réel de l’état du matériau. © Courtesy of MIT EC³ Hub

Cette différence est essentielle. Là où une batterie repose sur des transformations chimiques lentes et parfois dégradantes, le supercondensateur peut se charger et se décharger très rapidement, sans s’user de la même manière. Il supporte des milliers, voire des millions de cycles. En revanche, il stocke beaucoup moins d’énergie. C’est un outil de puissance, pas de réserve.

Dans les prototypes développés au MIT, ce système est directement intégré dans le béton. Le matériau devient à la fois structure et fonction. Une dalle, un mur ou une fondation peuvent ainsi servir de support mécanique tout en jouant un rôle énergétique. À petite échelle, les démonstrateurs sont encore modestes : ils permettent d’alimenter une LED ou de stocker l’énergie produite par un petit panneau solaire. Mais le potentiel change d’échelle dès lors qu’on raisonne à l’échelle d’un bâtiment entier.

Du laboratoire à l’immeuble : un changement d’échelle

Pris isolément, un bloc de béton énergétique reste peu performant. Mais un immeuble, ce sont des centaines de mètres cubes de matériau. En multipliant les surfaces actives, on peut imaginer des capacités de stockage réparties dans toute la structure. Ce stockage diffus pourrait servir à absorber des pics de production – par exemple en journée avec du solaire – et à restituer l’énergie plus tard, au moment des besoins.

Cette logique est particulièrement intéressante dans un contexte de décentralisation énergétique. Les bâtiments deviennent progressivement producteurs d’énergie, via des panneaux solaires ou d’autres dispositifs. Mais cette production est intermittente. Intégrer du stockage directement dans la structure permettrait de lisser ces variations, sans dépendre uniquement de batteries externes.

Autre avantage : l’invisibilité. Contrairement à des équipements techniques ajoutés a posteriori, le stockage est ici intégré dès la conception. Il ne nécessite pas d’espace dédié, ne modifie pas l’esthétique, et pourrait, à terme, s’insérer dans les chaînes de construction existantes. Une perspective séduisante pour des villes déjà saturées d’infrastructures.

Mais des limites bien réelles…

Pour autant, la technologie reste à un stade très amont. Les performances actuelles des supercondensateurs en béton sont encore très inférieures à celles des batteries lithium-ion. La densité énergétique est faible, ce qui limite les usages à des fonctions d’appoint : stabilisation, stockage temporaire, alimentation de systèmes locaux.

Des questions techniques importantes restent ouvertes. La durabilité du matériau dans le temps, notamment face à l’humidité ou aux variations de température, doit encore être validée. Les coûts de production, l’approvisionnement en matériaux conducteurs et l’adaptation des procédés industriels sont autant de freins potentiels. Sans parler des normes de construction, particulièrement strictes, qui pourraient ralentir l’adoption de ces innovations. Enfin, cette solution, pour intéressante qu’elle soit, ne pourra concerner que de nouveaux bâtiments, pas d’anciens immeubles conçus avec du ciment classique.

Mais réduire cette piste à ses limites actuelles serait passer à côté de l’essentiel. L’intérêt du béton énergétique tient autant à ce qu’il permet aujourd’hui qu’à ce qu’il annonce pour demain.

Vers des matériaux “actifs”

Depuis plusieurs années, l’innovation dans le bâtiment ne consiste plus seulement à améliorer l’efficacité énergétique des structures, mais à transformer leur rôle. Les matériaux deviennent actifs. Ils isolent, captent, stockent, filtrent. Le béton énergétique s’inscrit dans cette dynamique, aux côtés d’autres expérimentations sur des façades photovoltaïques, des vitrages intelligents ou des matériaux biosourcés capables de réguler l’humidité.

Ce changement de paradigme est profond. Il brouille les frontières entre architecture et infrastructure. Un bâtiment n’est plus seulement un abri ou un objet esthétique, mais un élément d’un système énergétique plus large, qui produit, stocke, échange.

“L'une des clés de la durabilité du béton réside dans le développement d'un ‘béton multifonctionnel’, intégrant des fonctionnalités telles que le stockage d'énergie, l'auto-cicatrisation et la séquestration du carbone. Le béton étant déjà le matériau de construction le plus utilisé au monde, pourquoi ne pas tirer parti de cette échelle pour générer d'autres bénéfices ?”, interroge Admir Masic, auteur principal de la nouvelle étude, co-directeur du Hub sur les matériaux à base de ciment et de carbone à conduction électronique du MIT (EC³ Hub).

Imaginer la ville comme une batterie

Derrière ces recherches se dessine une vision plus globale. Celle d’une ville capable de fonctionner comme une batterie distribuée. Chaque bâtiment, chaque pont, chaque infrastructure contribuerait à l’équilibre énergétique du territoire… et à sa résilience en cas de catastrophes (naturelles ou géopolitiques par exemple). L’énergie ne circulerait plus uniquement depuis de grandes centrales vers des consommateurs passifs, mais serait produite, stockée et utilisée localement, au plus près des usages.