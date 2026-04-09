Le tout-béton, c'est fini : l'architecture à l'heure du doute
Publié le par Sophie Pujas
Il façonne nos villes depuis plus d’un siècle, et cristallise aujourd’hui les critiques d’architectes et de militants. Entre frugalité, recyclage et innovation, le béton doit se réinventer dans ses usages.
“Architecte et militante, je suis, depuis des années, témoin des rouages et des ravages de l’industrie du béton”, prévient Léa Hobson en ouverture de son livre coup de poing, Désarmer le béton, ré-habiter la terre. Elle milite notamment au sein du mouvement Les Soulèvements de la terre, un réseau de luttes locales, contre des projets considérés comme dangereux pour la planète.
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