Le tout-béton, c'est fini : l'architecture à l'heure du doute

“Architecte et militante, je suis, depuis des années, témoin des rouages et des ravages de l’industrie du béton”, prévient Léa Hobson en ouverture de son livre coup de poing, Désarmer le béton, ré-habiter la terre. Elle milite notamment au sein du mouvement Les Soulèvements de la terre, un réseau de luttes locales, contre des projets considérés comme dangereux pour la planète.