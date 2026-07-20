Nucléaire : le grand tabou qui fait disjoncter la transition

WE DEMAIN : RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, constate une surproduction électrique française dans son bilan prévisionnel 2025. Comment l'expliquez-vous ?

Yves Marignac. C'est le résultat de l'incohérence. D'un côté, on a gonflé les projections sur la consommation, de l'autre on soutient artificiellement un niveau élevé de production. D'où cet excédent d'électricité, au moins pour quelques années. L'origine de tout cela, c'est le discours du président de la République en 2022, à Belfort. Emmanuel Macron a changé du jour au lendemain la feuille de route du gouvernement, sans concertation ni évaluation : prolonger la durée de vie du parc nucléaire actuel de quarante à soixante ans, construire six nouveaux réacteurs EPR2(1), développer en même temps les renouvelables, et mettre en face une trajectoire d'abondance électrique. Depuis, nous nous sommes juste heurtés à la réalité économique, par exemple dans l'automobile, en misant sur de gros SUV électriques, qui peinent à se vendre, plutôt que sur de petits modèles.