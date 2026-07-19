En Méditerranée, le réchauffement pousse les poissons à changer de territoire

Au cours des vingt dernières années, près de la moitié des espèces de poissons faisant l’objet de pêche commerciale en Méditerranée ont vu leur aire de répartition se modifier en raison du changement climatique, ce qui a entraîné des déplacements des espèces marines hors de leurs habitats historiques. Ces changements significatifs dans les habitudes des poissons devraient avoir un impact majeur sur la biodiversité méditerranéenne, affectant l’organisation des écosystèmes et les possibilités de pêche.

À l’échelle mondiale, on a observé que les espèces se déplaçaient vers des latitudes de plus plus en plus élevées et à de plus grandes profondeurs à la recherche de conditions plus fraîches. Cependant, à l’échelle régionale, la situation est bien plus complexe. Notre récente étude démontre que dans la mer Méditerranée, en raison du changement climatique, les espèces thermophiles, qui préfèrent des températures modérément chaudes, comme la raie étoilée Raja asterias, modifient leur aire de répartition vers le sud et l’ouest, tandis que les espèces boréales, qui préfèrent les eaux froides, comme le poisson-grenouille à ventre noir Lophius budegassa, ne modifient leur aire de répartition qu’en profondeur.

De façon plus générale, ce processus écologique est connu sous le nom de méridionalisation. Elle se caractérise par l’expansion des espèces endémiques d’eau chaude et le déclin des espèces d’eau froide.

La Méditerranée, une impasse géographique

La Méditerranée est l’un des écosystèmes les plus vulnérables au monde en raison de pressions humaines multiples et surtout cumulatives, notamment un niveau élevé de risque climatique qui va s’accentuer à l’avenir. Ces impacts combinés entraînent déjà des changements écologiques majeurs chez les espèces marines.

La Méditerranée est également un bassin semi-fermé, relié à l’océan uniquement par le détroit de Gibraltar. Ceci limite les possibilités offertes aux espèces cherchant à trouver des conditions environnementales plus favorables ailleurs.

Cependant, même si ces espèces méditerranéennes se déplacent vers le nord, elles ne peuvent pas aller très loin. Elles se heurtent rapidement à des barrières géographiques continentales, telles que la zone continentale française, dans le golfe du Lion.

Pour ces poissons, une alternative à la migration vers le nord consiste à se diriger vers des eaux plus profondes à la recherche de températures plus fraîches, lorsque leurs limites physiologiques le permettent. Cependant, à l’échelle régionale, la situation est bien plus complexe. Des tendances dominantes très différentes se dessinent en fonction des espèces.

Dans notre récente étude scientifique menée le long de la côte méditerranéenne orientale de l’Espagne, de la Murcie au nord de la Catalogne, nous avons constaté que près de la moitié des espèces méditerranéennes présentant un intérêt commercial ont vu leur aire de répartition évoluer au cours des deux dernières décennies : 42 des 102 espèces analysées ont présenté des changements significatifs dans leur aire de répartition.

Bien que ces changements varient d’une espèce à l’autre, ils se caractérisent principalement par des déplacements vers le sud et le sud-ouest le long de la péninsule ibérique, en particulier vers le golfe d’Alicante.

Les changements liés à la profondeur étaient variables, mais se caractérisaient principalement par un déplacement vers des eaux moins profondes.

Un déplacement “à contre-courant”

Ces changements dans la répartition des espèces s’expliquent par la vélocité climatique, un indicateur qui décrit à la fois la vitesse et la direction du réchauffement des océans.

La vélocité climatique mesure la vitesse à laquelle change la température de surface de la mer, pointant vers la direction et la vitesse auxquelles les espèces devraient se déplacer pour conserver les conditions de température initiales ou préférées de leur habitat. Ainsi, si les déplacements des espèces sont corrélés à la vélocité climatique, celles-ci ont plus de chances de rester dans des conditions climatiques convenables.

De fait, nos résultats montrent que les changements de répartition les plus notables sont étroitement liés aux régions connaissant le réchauffement le plus rapide. En conséquence, de nombreuses espèces ont déjà déplacé le centre de répartition de leurs populations vers le sud-ouest.

Parmi ces espèces, on trouve le megrim à quatre taches (Lepidorhombus boscii, le picarel (Spicara smaris) et la raie étoilée Raja asterias, qui, en raison de leur préférence pour des eaux modérément chaudes, se sont déplacés vers le sud-ouest, suivant la même direction que la vélocité climatique. Cependant, outre ce déplacement horizontal, elles se sont également rapprochées des eaux moins profondes.

Contrairement à ce que nous avions prévu, les espèces se sont principalement déplacées vers des eaux moins profondes et des zones plus côtières. En effet, la profondeur diminue naturellement dans cette région à mesure que les espèces se déplacent vers le sud.

© Julia Julve Quelques changements dans la composition des espèces en Méditerranée occidentale.

Repenser la gestion des pêches face au réchauffement

Ces résultats mettent en évidence les impacts du changement climatique à l’échelle régionale sur les espèces marines d’importance commerciale. Il est urgent de mettre en œuvre des mesures de gestion de la pêche adaptées au changement climatique, car l’adaptation au changement climatique n’est plus un défi pour l’avenir : elle est une nécessité aujourd’hui.

Les solutions adaptées au changement climatique comprennent des mesures de gestion axées sur la mise en œuvre de stratégies régionales et locales, telles que l’identification de refuges climatiques marins, qui attirent les espèces et offrent un environnement dans lequel les stocks halieutiques peuvent prospérer malgré le changement climatique, et qui accordent la priorité à leur protection et à leur conservation.