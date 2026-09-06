Les jours d’après : “Et si nous apprenions, ensemble, à construire l'avenir ?”

L’été 2026 nous laisse face à l’impuissance, l’angoisse, ou l’amertume devant la chaleur étouffante, les sols craquelés, les forêts carbonisées et les communautés exsangues. Cet électrochoc nous invite aussi à nous poser une question vitale : que pouvons-nous faire pour changer le cours des choses ?

Dépasser nos guerres de tranchées cognitives

Aux crises planétaires s’ajoute un dérèglement profond de notre espace informationnel. Conçus pour maximiser l'engagement par l'indignation, les algorithmes de nos réseaux sociaux ont fragmenté le débat public en bulles hermétiques. La discussion constructive a cédé la place à une guerre de tranchées cognitive. Comment éteindre le brasier quand chacun jette de l'huile sur le feu du voisin ?

Ces défis complexes et interconnectés exigent l’inverse : une approche systémique, ancrée dans les faits, qui réhabilite la nuance et la complémentarité. Le GIEC a ainsi établi qu’il faut développer de front renouvelables et nucléaire, allier sobriété et innovation technologique, réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en adaptant nos territoires. La plupart des oppositions qui saturent l'espace médiatique s’avèrent factices. Le véritable enjeu n'est pas de choisir un camp mais d’orchestrer des solutions complémentaires. Il nous faut tout à la fois faire moins, plus, différemment et mieux.

Il nous faut tout à la fois faire moins, plus, différemment et mieux.

De la philosophie jaïne à la démocratie numérique

Cette difficulté à faire dialoguer des visions divergentes n’est pas nouvelle. Depuis des millénaires, le principe jaïn de l’Anekantavada nous enseigne que la réalité est multidimensionnelle et qu'aucune perspective humaine ne détient la vérité absolue. Pour s'en approcher, il est indispensable de croiser les regards, d'écouter les contraires et de composer avec la nuance. Ce qui relevait de la quête spirituelle devient aujourd'hui une condition de survie démocratique : personne n'a raison tout seul.

Or, si la technologie peut diviser, elle offre aussi des outils de co-création et de délibération à des échelles totalement inédites. À Taïwan, par exemple, le renouveau démocratique s'appuie sur des plateformes numériques capables de canaliser l'intelligence collective de millions de citoyens en temps réel. La technologie, lorsqu'elle est mise au service du bien commun, permet de bâtir de véritables "communautés apprenantes", capables de décloisonner les savoirs et d'intégrer des solutions complémentaires. La technologie permet aussi un accès inédit à une information partagée et vérifiée. C'est dans cet esprit que le Learning Planet Institute (LPI) a conçu le MOOC “Quelles pistes de solutions pour un monde soutenable ?”. C’est une synthèse accessible de la recherche scientifique afin de donner à chaque citoyen les clés pour co-construire un modèle durable.

Transformer l’angoisse en pouvoir d’agir

Mais le savoir seul ne suffit pas. Les neurosciences nous alertent : annoncer une catastrophe sans perspective d'action conduit à l'éco-paralysie ou au déni. Pour inspirer un élan collectif, nous devons replacer la capacité d'action et la confiance mutuelle au cœur de l'éducation.

C'est le sens de programmes pédagogiques innovants, menés par des structures comme la Climate Action Unit ou le LPI qui associent rigueur scientifique, compétences socio-émotionnelles et projets de terrain. Apprendre n'est plus seulement accumuler des connaissances, c'est participer à la conception de solutions.

Le sursaut du CNR : s'unir pour refonder

Croire en la force de l'intelligence collective face à la tempête peut sembler naïf. L’histoire démontre pourtant que c’est au cœur des heures les plus sombres qu'elle devient possible. En pleine Occupation durant la Seconde Guerre mondiale, le Conseil National de la Résistance (CNR) a réuni des forces politiques que tout opposait, du parti communiste à la droite catholique. Face à l’abîme, ils ont scellé une union sacrée pour non seulement résister, mais concevoir un modèle de société entièrement renouvelé : les “Jours Heureux”. Ce précédent historique prouve que face aux crises systémiques, la coopération transpartisane et la refondation sociale ne sont pas des utopies, mais les conditions même de notre reconstruction.

Face à l'urgence écologique et démocratique, le CNR ne nous lègue pas seulement des institutions : il nous prouve qu'un sursaut collectif et transpartisan est possible pour réinventer notre modèle de société. La plus grande force de l’humanité a toujours résidé dans sa capacité à coopérer.

Plutôt que de nous diviser, saisissons l'opportunité d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète.

Bâtissons, ensemble, l'art de la soutenabilité.