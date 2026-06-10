J'ai testé… les capitalistes anonymes

18 h 15. Au cœur de Paris, et un peu en avance, je grimpe les escaliers de l'Académie du climat. C'est là que se tiennent, un mercredi sur deux depuis janvier 2025, les "cercles des capitalistes anonymes". L'intitulé sonne comme une blague à destination de ceux qui, comme moi, ne supportent plus l'époque. Pas d'inscription nécessaire, pas d'engagement, pourquoi se priver ? J'entre dans une pièce où des tables sont disposées en rectangle. Deux capitalistes anonymes sont déjà là. Paul, petite trentaine, discute avec Stéphane. Ils se sont rencontrés deux semaines plus tôt, c'était la première fois qu'ils venaient.