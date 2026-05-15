Poids lourds : la grande bascule vers l'électrique a commencé

45 300 poids lourds entièrement ou partiellement électrifiés ont été immatriculés en Chine en décembre 2025, représentant 54 % des ventes totales de camions lourds ce mois-là. Le chiffre, publié par le site spécialisé CV World et relayé fin janvier, a fait l'effet d'une déflagration dans la filière. Jamais une grande économie n'avait électrifié son fret routier à cette vitesse. L'envolée n'est pas un feu de paille statistique. Sur l'ensemble de l'année 2025, 231 100 véhicules industriels “nouvelles énergies” ont été immatriculés en Chine, soit une hausse de 182 % par rapport à 2024. La part annuelle moyenne atteint 29 %, contre seulement 14 % un an plus tôt.

Le constat est sans appel : le marché chinois du poids lourd a basculé en un exercice. Bien sûr, l'extraordinaire mois de décembre est en partie un effet d'aubaine. Les acheteurs se sont précipités avant la fin d'une prime à la conversion et par anticipation de nouvelles taxes prévues pour 2026. Mais les courbes mensuelles racontent surtout une accélération continue : 17 % en février, 26 % en juin, 36 % en novembre… puis le basculement. Le palier de 50 % n'a donc pas été franchi par accident.