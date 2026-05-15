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Poids lourds : la grande bascule vers l'électrique a commencé

Camion électrique blanc roulant sur une autoroute bordée d'arbres. Le poids lourds électrique E-Tech T 780 de Renault Trucks. - © Renault Trucks

Publié le par Florence Santrot

En décembre 2025, plus d'un camion neuf vendu en Chine sur deux roulait à l'électricité. L'Europe, elle, plafonne à 4 % de part de marché et la France peine à franchir les 1 000 immatriculations annuelles. Mais ceux qui ont sauté le pas n'y reviendraient pour rien au monde : 93 % des transporteurs équipés sont conquis, révèle une étude allemande.

45 300 poids lourds entièrement ou partiellement électrifiés ont été immatriculés en Chine en décembre 2025, représentant 54 % des ventes totales de camions lourds ce mois-là. Le chiffre, publié par le site spécialisé CV World et relayé fin janvier, a fait l'effet d'une déflagration dans la filière. Jamais une grande économie n'avait électrifié son fret routier à cette vitesse. L'envolée n'est pas un feu de paille statistique. Sur l'ensemble de l'année 2025, 231 100 véhicules industriels “nouvelles énergies” ont été immatriculés en Chine, soit une hausse de 182 % par rapport à 2024. La part annuelle moyenne atteint 29 %, contre seulement 14 % un an plus tôt.

Le constat est sans appel : le marché chinois du poids lourd a basculé en un exercice. Bien sûr, l'extraordinaire mois de décembre est en partie un effet d'aubaine. Les acheteurs se sont précipités avant la fin d'une prime à la conversion et par anticipation de nouvelles taxes prévues pour 2026. Mais les courbes mensuelles racontent surtout une accélération continue : 17 % en février, 26 % en juin, 36 % en novembre… puis le basculement. Le palier de 50 % n'a donc pas été franchi par accident.

Graphique sur la part des camions électriques dans l'UE et en Chine de 2019 à 2025.
Les ventes de camions électriques en Chine dépassent largement la croissance européenne. © ACEA
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