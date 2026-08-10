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Sortir de la crise “par le bas”

Raul Magni-Berton est le cofondateur du mouvement Solution démocratique.

La démocratie française traverse une crise profonde. Pour le politiste Raul Magni-Berton, cofondateur du mouvement Solution démocratique, l’origine du mal est institutionnelle. En s’appuyant sur l’exemple de pays où la démocratie directe a fait ses preuves et en plaidant pour une décentralisation radicale mais pragmatique, il défend une sortie de crise par le bas : redonner un pouvoir de décision aux citoyens et aux communes. Une révolution démocratique prête à l’emploi.

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Écrit par Brice Perrier (Journaliste)

En bref

  • Raul Magni-Berton défend une démocratie directe dans laquelle les citoyens peuvent proposer des changements constitutionnels ou contester une loi par référendum.
  • Il cite notamment la Suisse pour montrer qu’initiatives populaires et référendums peuvent coexister avec un Parlement actif et favoriser des décisions plus stables sur le long terme.
  • Il propose aussi une décentralisation "ascendante" : les communes pourraient choisir les compétences qu’elles exercent elles-mêmes ou délèguent à un échelon supérieur.

WE DEMAIN : Pourquoi la démocratie directe constitue-t-elle, selon vous, la solution pour résoudre la crise démocratique actuelle ?

Raul Magni-Berton (Solution démocratique) : En raison de la nature de cette crise. On met l’accent sur le fait que les gens ne votent plus, n’ont plus confiance, mais cela résulte d’un système qui dysfonctionne. Prenons l’exemple de la dette. Depuis 1995, tous les présidents ont annoncé qu’ils allaient éradiquer ce fléau et tous laissent une dette accrue. En fait, le système produit la dette car il faut promettre beaucoup de choses pour se faire élire, nécessairement plus qu’il n’est possible. Difficile ensuite de revenir en arrière.

Autre problème, ce système ne sait pas s’inscrire dans le temps. On le voit avec la transition écologique : on ne parvient pas à avoir une politique sur trente ans. Cela produit des décisions changeantes, non consensuelles, donc difficiles à faire appliquer.

La démocratie directe est le remède. On l’imagine parfois à tort comme un système où les citoyens décident de tout, sans représentants. En fait, c’est plutôt la possibilité pour les citoyens de mettre en œuvre des changements constitutionnels s’ils rassemblent assez de signatures dans une pétition pour permettre un vote.

Uniquement au niveau constitutionnel ?

Oui. Il faut une hiérarchie en fonction de l’importance des décisions. La Constitution est lancée et votée par tout le monde, les lois ordinaires par le Parlement, les décrets par le g

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