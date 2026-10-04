Aux Écrans de l’Aventure 2026, un palmarès placé sous le signe de l’émotion

Le palmarès des Écrans de l’Aventure 2026

La Toison d’Or du film d’aventure : Le Dawn Wall à tes côtés, de Soline Kentzel, produit par Solidream, 2026, France, 52’. Lien vers le teaser

Le Prix spécial du jury et du public : Un renard sous une lune rose, de Mehrdad Oskouei avec Soraya, 2025, Iran, 77’. Lien vers le teaser

Le Prix Jean-Marc Boivin : Peuples en Sursis, de Cédric Tassan, produit par VTOPO, SUNN, DT SWISS, MET, AEROE, AVA, KATADYN, NEMO, 2026, France, 63’. Lien vers le teaser

Le Prix des Jeunes de la Ville de Dijon : Pélerinhâge en Ecosse, d’Armel Ruy, Izelvor Productions, 2026, France, 53’. Lien vers le teaser

Mention du Jury : L’Himalaya au coeur de Jérémy Bigé, autoproduction, 2026, France, 52’. Lien vers le teaser

Mention du Jury : Oreka, au-delà du possible de Michel Garcia, produit par Gédéon Programmes et Canal+Docs, 2025, France, 80’. Lien vers le teaser

Toison d’Or de l’aventurier de l’année : Les équipages 2026 de Tara Polar Station. Les douze membres de l'hivernage, et ceux qui ont contribué au déploiement de station cette année. Lien vers le teaser

Toison d’Or du livre d’aventure : Et Dieu dans tout ça de Serge Hastom, Stock, mai 2026. En savoir plus