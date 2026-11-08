COP31 : comment sortir des énergies fossiles quand les pays hôtes misent encore sur le charbon ?

La COP31 s'ouvre ce lundi 9 novembre à Antalya sur un paradoxe : la Turquie et l'Australie, les deux pays chargés de la conduire, poursuivent des projets charbonniers. Or la conférence doit justement accélérer la sortie des énergies fossiles, trois ans après l'appel historique lancé à Dubaï. Ce contraste illustre les difficultés d'une diplomatie climatique qui multiplie les engagements sans parvenir à imposer une trajectoire commune.

Pendant ce temps, l'écart entre les objectifs et la réalité continue de se creuser. Selon le rapport 2026 du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), publié le 21 octobre, les politiques actuelles conduiraient à 2,8 °C de réchauffement au cours du siècle. Même si tous les engagements nationaux étaient respectés, la hausse atteindrait encore 2,6 °C. Le dépassement du seuil de 1,5 °C apparaît désormais inévitable. À Antalya en Turquie, l'enjeu sera donc moins d'afficher de nouvelles ambitions que de débloquer les décisions, les financements et les moyens de les tenir.

Des hôtes qui creusent encore

Cette année, la COP31 inaugure un montage inédit. La Turquie accueille la conférence, en assure la présidence et pilote l'Agenda de l'action, tandis que l'Australie dirige les négociations officielles. Ce partage des rôles est issu d'un compromis conclu à Belém, au Brésil, après des mois de bras de fer entre les deux candidats. Mais les deux pays ont un point commun embarrassant : ils continuent de développer des projets charbonniers, comme le souligne la Global Coal Exit List 2026, publiée le 20 octobre par l'ONG allemande Urgewald.

En Turquie, le charbon représentait encore 34 % de la production électrique en 2025, contre 22 % pour l'éolien et le solaire réunis. Et le pays envisage l'extension de plusieurs centrales, dont celle de Cenal, avec un nouveau projet de 1 050 mégawatts. L'Australie, de son côté, reste l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon, avec 209 millions de tonnes de charbon thermique exportées en 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie. Urgewald recense 49 projets de nouvelles mines ou d'extension de mines existantes. Ankara poursuit également ses ambitions pétrolières et gazières : en février 2026, la compagnie nationale TPAO a signé un accord de coopération avec l'américain Chevron pour explorer de nouveaux gisements…

Électrifier, oui. Mais avec quelle électricité ?

Face à ces contradictions, les deux pays mettent en avant un objectif phare : l'électrification. La présidence turque souhaite porter la part de l'électricité dans la consommation finale mondiale d'énergie à 35 % d'ici à 2035, contre un peu plus de 20 % aujourd'hui. L'idée est d'accélérer le remplacement des véhicules thermiques, des chaudières à gaz et des équipements industriels fonctionnant aux énergies fossiles par des alternatives électriques.

Le levier est essentiel à la décarbonation. Encore faut-il que l'électricité soit produite à partir de sources bas carbone. Et surtout, développer son utilisation ne dispense pas de réduire parallèlement l'extraction et la production de charbon, de pétrole et de gaz. C'est précisément ce que réclament les défenseurs d'une véritable feuille de route de sortie des énergies fossiles, absente des priorités contraignantes de cette COP31.

Fossiles : une feuille de route… que personne n'est tenu de suivre

En 2023, à Dubaï, la COP28 avait marqué une étape historique en appelant pour la première fois à une "transition hors des énergies fossiles" dans les systèmes énergétiques. Trois ans plus tard, cet engagement reste largement sans traduction collective à la hauteur de l'urgence. À Belém, lors de la COP30, le compromis final ne mentionnait même pas explicitement les combustibles fossiles dans sa décision principale, face à l'opposition de plusieurs pays producteurs.

Pour relancer le dossier, la présidence brésilienne de la COP30 a publié le 3 novembre à Brasília deux feuilles de route internationales : l'une sur la sortie des énergies fossiles, l'autre sur la lutte contre la déforestation. La première propose une méthode fondée sur trois piliers – la demande énergétique, l'offre et la transformation de l'économie – et un agenda collectif d'actions coordonnées jusqu'en 2033. Les États sont invités à évaluer leur dépendance aux hydrocarbures et à élaborer leurs propres trajectoires. Mais la démarche reste volontaire, sans obligation ni calendrier contraignant imposé aux pays. Le document doit alimenter les discussions à Antalya, sans être lui-même soumis à la négociation. Bref, encore des engagements non contraignants en vue…

Santa Marta, une autre voie pour sortir des fossiles ?

Face à l'enlisement des négociations, certains États tentent de faire avancer le dossier en dehors des COP. Fin avril, 57 pays se sont réunis à Santa Marta, en Colombie, pour une conférence spécifiquement consacrée à la sortie des énergies fossiles. Parmi eux figuraient la France, le Canada, le Brésil et la Norvège, mais aussi la Turquie et l'Australie, les deux pays chargés de conduire la COP31. Les États-Unis, la Chine et l'Inde n'avaient en revanche pas été invités. Un choix assumé par les organisateurs, qui souhaitaient réunir des pays favorables à une accélération de la transition, sans reproduire les blocages des négociations onusiennes.

Contrairement aux COP, où chaque texte doit recueillir un consensus, Santa Marta privilégie les échanges entre pays désireux d'avancer. Il ne s'agissait pas de négocier un nouvel accord international, mais d'identifier des solutions concrètes, notamment sur les subventions aux énergies fossiles, la reconversion des économies productrices et la planification de la transition. Selon le rapport final de la conférence, les pays participants représentaient environ 20 % de la production mondiale d'énergies fossiles. La prochaine conférence aura lieu en 2027 à Tuvalu, coorganisée avec l'Irlande. Reste à savoir si ces coalitions volontaires permettront de débloquer les négociations internationales ou si elles créeront simplement de nouveaux espaces de discussion.

Adaptation : des besoins dix fois supérieurs aux financements

Autre grand sujet de discorde : l'argent. Selon le rapport 2026 du PNUE sur l'écart d'adaptation, publié le 4 novembre 2026, les pays en développement auront besoin d'environ 305 milliards de dollars par an d'ici à 2035 pour se protéger des conséquences du réchauffement. Or, en 2024, les financements publics internationaux consacrés à l'adaptation n'atteignaient que 28,2 à 31,7 milliards de dollars. À peine un milliard de plus qu'en 2023.

À Belém, les États avaient affiché l'ambition de tripler les financements internationaux de l'adaptation d'ici à 2035. Mais même atteint, cet objectif ne couvrirait que 20 à 29 % des besoins, une fois l'inflation prise en compte. Les pays les plus vulnérables réclament donc davantage de fonds, mais aussi des procédures plus simples et des financements accessibles rapidement. Les négociateurs devront également avancer sur les indicateurs permettant de mesurer les progrès de l'adaptation, dont les modalités restent contestées.

Dans le Pacifique, l'avenir est déjà là

Pour les petits États insulaires, ces discussions sont loin d'être abstraites. Montée du niveau de la mer, submersions côtières, déplacement des ressources halieutiques : les conséquences du réchauffement se font déjà sentir. "L'élévation du niveau de la mer, les événements extrêmes et les risques pour l'habitabilité ne sont pas des problèmes futurs pour les petits États insulaires du Pacifique. Ce sont des réalités que l'on vit de jour en jour", souligne Esline Garaebiti, directrice adjointe chargée du changement climatique et de la durabilité à la Communauté du Pacifique, lors d’une conférence de l'IRD (Institut de recherche pour le développement) donnée le 3 novembre dernier.

Les estimations présentées sont particulièrement inquiétantes. Sous l'effet du déplacement des stocks de thon, les économies insulaires du Pacifique pourraient perdre jusqu'à 90 millions de dollars par an en droits d'accès à la pêche. Pour certains pays, la baisse pourrait atteindre 13 % des recettes publiques. À Tuvalu, une hausse de 30 centimètres du niveau marin d'ici à 2050 pourrait transformer un épisode de submersion survenant actuellement une fois par siècle en un événement décennal. La chercheuse plaide pour des modèles climatiques beaucoup plus précis, adaptés à l'échelle des îles et de leurs lagons, mais aussi pour des financements disponibles avant que les dommages ne deviennent irréversibles.

Une diplomatie climatique sous pression

Le contexte géopolitique complique encore les discussions. Les États-Unis de Donald Trump, qui ont de nouveau quitté l'accord de Paris, ne devraient pas envoyer de délégation fédérale officielle. Le pays reste pourtant le premier émetteur historique de CO₂. La Chine, premier émetteur mondial actuel, sera présente sans Xi Jinping. Elle occupe une position particulière, entre développement massif des énergies renouvelables et dépendance persistante au charbon. Quant à l'Union européenne, elle devra défendre ses ambitions climatiques sur fond de tensions économiques et de préoccupations croissantes autour de la compétitivité industrielle.

Le fonctionnement même des COP est de plus en plus contesté. À Belém, plus de 1 600 lobbyistes des énergies fossiles avaient été accrédités, soit un participant sur 25, selon la coalition Kick Big Polluters Out. Ils étaient près de 50 fois plus nombreux que les délégués officiels des Philippines, frappées au même moment par des typhons dévastateurs. À cette question de l'influence des industriels s'ajoute la règle du consensus, qui permet à une poignée d'États de bloquer des décisions soutenues par une large majorité. De plus en plus d'experts plaident pour une réforme de ces conférences, devenues gigantesques, coûteuses et souvent incapables de dépasser le plus petit dénominateur commun.

Un test de crédibilité

Faut-il pour autant enterrer les COP ? Non. Elles restent l'un des rares espaces où presque tous les États du monde peuvent négocier ensemble. "Ce sont vraiment des moments très importants", rappelle Juliette Mignot, océanographe et climatologue à l'IRD, où les pays élaborent "des règles communes pour des problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre seul". Sans ces rendez-vous, l'accord de Paris n'aurait probablement jamais vu le jour. Mais leur utilité ne peut plus se mesurer seulement au nombre de déclarations adoptées.