Émissions de CO₂ : derrière la baisse de 0,4 % des rejets fossiles, un budget carbone presque épuisé

Une baisse de 0,4 %. C'est la surprise du Global Carbon Budget 2026, publié le 10 novembre par le Global Carbon Project, à l'occasion de la COP31. Après une hausse de 1,2 % en 2025, les émissions mondiales de CO₂ d'origine fossile devraient légèrement reculer cette année, à 38,2 milliards de tonnes. Un possible tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

Pas si vite. D'abord, cette baisse reste incertaine : selon la marge d'erreur des projections, les émissions pourraient aussi bien reculer de 1,5 % qu'augmenter de 0,6 %. Ensuite, elle tient en grande partie à un événement conjoncturel : le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran. Surtout, lorsqu'on ajoute les émissions liées à la déforestation, le bilan mondial continue de s'alourdir. Et le temps disponible pour contenir le réchauffement à 1,5 °C se réduit dangereusement.

© Global Carbon Project Concentration de CO₂ dans l'atmosphère dans le monde au fil des ans.

Une baisse qui doit beaucoup à la guerre en Iran

Le principal responsable de ce recul ? Le pétrole, dont les émissions diminueraient de 1,9 % en 2026. La fermeture du détroit d'Ormuz et la flambée des prix ont freiné la consommation dans de nombreuses régions du monde, ainsi que dans les transports maritime et aérien. Le gaz recule légèrement (-0,3 %), tandis que le charbon continue de progresser (+0,6 %).

"Cette baisse est en partie liée aux renouvelables, une tendance de long terme. Mais elle tient aussi, pour environ moitié, à la guerre en Iran et à la crise au Moyen-Orient", explique Pierre Friedlingstein, chercheur à l'université d'Exeter et coordinateur du rapport. Cette seconde composante est conjoncturelle : le scientifique n'exclut donc pas un rebond des émissions dès 2027.

Car une véritable transformation est également à l'œuvre. Pour la première fois, les chercheurs ont quantifié les émissions supplémentaires évitées grâce au développement du solaire, de l'éolien et des véhicules électriques : environ 500 millions de tonnes de CO₂ en 2026. De quoi compenser les deux tiers de la hausse des émissions qu'aurait provoquée l'augmentation de la demande énergétique. Le solaire et l'éolien représentent à eux seuls 95 % de cet effet. C'est encourageant, mais encore insuffisant. Selon les projections, même en accélérant leur déploiement, les technologies propres ne compenseraient que 64 à 79 % des émissions supplémentaires liées à la croissance de la demande d'énergie d'ici 2028. Sans baisse durable de la consommation de combustibles fossiles, le pic mondial reste donc incertain.

La Chine pourrait avoir atteint son pic, l'Inde continue d'accélérer

© Global Carbon Project Émissions annuelles de CO₂ fossiles dans l'atmosphère en Chine.

Tous les regards se tournent vers la Chine. Premier émetteur mondial de CO₂ fossile, avec 32 % du total, le pays pourrait enregistrer une baisse de 0,9 % en 2026, après deux années de quasi-stagnation. Le développement massif des renouvelables joue un rôle déterminant, tout comme un été moins chaud qu'en 2025, qui a réduit les besoins de climatisation. Le pic des émissions chinoises serait-il enfin derrière nous ? "On peut l'espérer, mais nous n'en sommes pas encore sûrs", répond Pierre Friedlingstein. Les incertitudes statistiques ne permettent pas encore de le confirmer, cinq années d’historique sont nécessaire pour cela. Et Philippe Ciais, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, rappelle que la demande industrielle reste déterminante : une reprise des commandes de produits chinois pourrait faire repartir les émissions à la hausse.

La situation est bien différente en Inde, où les émissions devraient bondir de 4,4 %. Croissance économique, construction d'infrastructures et besoins accrus de climatisation alimentent une demande énergétique encore largement dépendante du charbon. À l'inverse, les émissions reculeraient de 1,3 % aux États-Unis et de 1,5 % dans l'Union européenne. Une tendance mérite néanmoins d'être soulignée : 40 pays ont réussi, entre 2016 et 2025, à réduire significativement leurs émissions fossiles tout en faisant croître leur économie. Ils n'étaient que 22 lors de la décennie précédente. Preuve qu'un découplage est possible, même s'il reste loin d'être généralisé.

La déforestation fait repartir les émissions mondiales à la hausse

Le problème, c'est que les émissions fossiles ne racontent qu'une partie de l'histoire. Il faut aussi compter celles liées aux changements d'usage des sols, principalement à la déforestation tropicale. Après une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, ces émissions devraient atteindre 5,1 milliards de tonnes de CO₂ en 2026. En cause notamment : les incendies de tourbières et la dégradation des forêts en Asie du Sud-Est, favorisés par la sécheresse accompagnant le développement d'El Niño.

Résultat : les émissions mondiales totales atteindraient 43,3 milliards de tonnes de CO₂ en 2026, contre 42,8 milliards en 2025. Une estimation plus incertaine que celle des émissions fossiles, mais qui rappelle que la déforestation peut effacer une partie des progrès réalisés ailleurs. Les écosystèmes naturels continuent pourtant de jouer un rôle essentiel. Au cours de la dernière décennie, les océans et les terres ont absorbé 49 % du CO₂ émis par les activités humaines. Mais le réchauffement affaiblit déjà leur efficacité : le puits terrestre a absorbé 19 % de carbone en moins qu'en l'absence de changement climatique, et le puits océanique 8 % de moins.

Moins de quatre ans avant l'épuisement du budget 1,5 °C

C'est sans doute le chiffre le plus préoccupant du rapport. Pour conserver une chance sur deux de limiter le réchauffement à 1,5 °C, l'humanité ne peut plus émettre qu'environ 150 milliards de tonnes de CO₂. Soit moins de quatre années d'émissions au rythme actuel.

Avec un réchauffement d'origine humaine déjà estimé à 1,37 °C en 2025, l'objectif fixé par l'Accord de Paris semble désormais hors de portée sans dépassement temporaire. Pour rester sous ce seuil, il faudrait que les émissions "chutent comme une falaise, immédiatement", souligne Philippe Ciais. Une perspective qu'il juge très difficile à concrétiser.

Pierre Friedlingstein considère désormais le franchissement du seuil de 1,5 °C comme inévitable. "La question est de savoir si nous pourrons ensuite revenir sous ce seuil", explique-t-il. Cela supposerait non seulement d'atteindre la neutralité carbone, mais également de retirer massivement du CO₂ de l'atmosphère. Or les technologies de captage émergentes, comme le biochar ou le captage direct dans l'air, restent embryonnaires. En 2025, elles ont retiré environ deux millions de tonnes de CO₂. L'équivalent de seulement 30 minutes d'émissions mondiales sur une année entière ! Pierre Friedlingstein souligne l'immense chemin à parcourir et l'incertitude entourant la capacité de ces technologies à changer d'échelle dans les prochaines décennies.

En France, la baisse se poursuit, mais deux fois trop lentement

© Citepa

Et la France dans tout cela ? Le Citepa, chargé de l'inventaire national des gaz à effet de serre, confirme une diminution des émissions territoriales. Elles sont passées de 376 millions de tonnes d'équivalent CO₂ en 2023 à 367 millions en 2024. La première estimation pour 2025 les situe à 359 millions de tonnes. Contrairement au bilan mondial présenté précédemment, ces chiffres englobent tous les gaz à effet de serre, notamment le méthane.

Mais le rythme reste insuffisant pour les prochaines années. La troisième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3) fixe un plafond moyen de 342 millions de tonnes par an sur la période 2024-2028 et une cible indicative de 276 millions de tonnes en 2030. Pour y parvenir, la baisse devra approcher 5 % par an, contre 2 à 3 % actuellement. "La baisse est là, dans la lignée de ce qu'on observe en Europe", reconnaît Étienne Mathias, coordinateur de l'inventaire national au Citepa. Mais elle reste en deçà du rythme de réduction attendu pour atteindre les objectifs climatiques français.

© Citepa

Autre difficulté : les progrès ne traduisent pas toujours une transformation structurelle. Le recul récent doit beaucoup au rétablissement de la production nucléaire. Dans l'industrie, la baisse des émissions accompagne aussi celle de l'activité, notamment dans la chimie. Quant aux transports, premier secteur émetteur français avec 34 % du total, leur décarbonation progresse lentement, alors que la demande continue d'augmenter.

Des incendies qui pèsent sur l’inventaire national des gaz à effet de serre

Enfin, un nouveau facteur vient fragiliser le bilan climatique français : les incendies. Entre janvier et fin août 2026, quelque 77 000 hectares ont brûlé en France hexagonale. Le Citepa estime les émissions correspondantes à 5,7 millions de tonnes d'équivalent CO₂, soit 43 % de plus qu'en 2022, une année déjà exceptionnelle. Ces émissions relèvent du bilan des terres et des forêts, distinct de l'inventaire national hors puits de carbone.