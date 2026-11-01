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Humus sapiens, le retour à la terre

Redevenir poussière : 20 % des Français seraient tentés par la terramation.

Transformer les défunts en humus ? La terramation pourrait bien être la solution pour des cimetières où les cadavres, gorgés de substances chimiques, se décomposent trop lentement. Plus écologique car régénérative, elle offre une nouvelle vie aux morts.

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Écrit par Brice Perrier (Journaliste)

En bref

  • La terramation propose une alternative écologique aux sépultures traditionnelles, transformant les défunts en compost pour un retour à la terre. Elle pourrait devenir le choix funéraire préféré des Français, motivé par une recherche de sens et une volonté de réduire l'impact environnemental des pratiques funéraires.
  • Bien que 20 % des Français soient intéressés par la terramation, le manque de données scientifiques et législatives freine son adoption. Des initiatives expérimentales et des propositions de loi cherchent à encadrer cette pratique émergente, qui promet des sépultures plus respectueuses de l'environnement et moins coûteuses.
  • La terramation nourrit un discours spirituel et écologique, en reconnectant les individus à la nature et au cycle de la vie, tout en questionnant la destination des restes humains et l'appropriation symbolique de la mort.

Pierre Berneur est formel : “La terramation va révolutionner la société en changeant l’idée que nous nous faisons de notre place dans le monde.” Président de l’association Humo Sapiens, il œuvre à l’avènement de ce nouveau type de sépulture consistant à transformer les défunts en compost. De l’humus qui réintégrerait ainsi le cycle du vivant plutôt qu’un corps condamné à moisir dans un cercueil. “La mort serait alors régénérative, avec un véritable retour à la terre”, souligne ce consultant en stratégie et innovation sociale, d’autant plus convaincu qu’un sondage du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) a relevé, en 2024, que 20 % des Français seraient tentés par la terramation.

“La plupart de la population ignore pourtant encore ce dont il s’agit. Avec la recherche de récits alternatifs et la montée de sentiments comme l’“écoculpabilité”, cet attrait pour une mort régénérative ne pourra que se renforcer. Elle a tout pour devenir le premier ch

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