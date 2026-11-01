Humus sapiens, le retour à la terre

Pierre Berneur est formel : “La terramation va révolutionner la société en changeant l’idée que nous nous faisons de notre place dans le monde.” Président de l’association Humo Sapiens, il œuvre à l’avènement de ce nouveau type de sépulture consistant à transformer les défunts en compost. De l’humus qui réintégrerait ainsi le cycle du vivant plutôt qu’un corps condamné à moisir dans un cercueil. “La mort serait alors régénérative, avec un véritable retour à la terre”, souligne ce consultant en stratégie et innovation sociale, d’autant plus convaincu qu’un sondage du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) a relevé, en 2024, que 20 % des Français seraient tentés par la terramation.