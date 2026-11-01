Humus sapiens, le retour à la terre

Pierre Berneur est formel : “La terramation va révolutionner la société en changeant l’idée que nous nous faisons de notre place dans le monde.” Président de l’association Humo Sapiens, il œuvre à l’avènement de ce nouveau type de sépulture consistant à transformer les défunts en compost. De l’humus qui réintégrerait ainsi le cycle du vivant plutôt qu’un corps condamné à moisir dans un cercueil. “La mort serait alors régénérative, avec un véritable retour à la terre”, souligne ce consultant en stratégie et innovation sociale, d’autant plus convaincu qu’un sondage du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) a relevé, en 2024, que 20 % des Français seraient tentés par la terramation.
“La plupart de la population ignore pourtant encore ce dont il s’agit. Avec la recherche de récits alternatifs et la montée de sentiments comme l’“écoculpabilité”, cet attrait pour une mort régénérative ne pourra que se renforcer. Elle a tout pour devenir le premier ch