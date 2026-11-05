J’ai testé… la survie en forêt

SAVOIR S’ORIENTER Apprendre à se servir d’une boussole, l’un des enseignements du stage en forêt.

Leçon de botanique avant de s’enfoncer dans la forêt. Le guide décrit les atouts du plantain lancéolé : antiseptique et comestible.

Opération bâtonnage : une technique de survie où un couteau robuste (ici, une hache) logé dans un morceau de bois est frappé par un bâton afin de fendre la bûche.

Les plantes qui sauvent. Ici, l’achillée millefeuille.

Revenir au feu préhistorique… Ici, la méthode par friction : un archet, une drille, une planchette, une paumelle. Faire des va-et-vient vigoureux avec l’archet jusqu’à l’obtention d’une braise.

Délice protéiné. La chasse aux limaces a été fructueuse, ces dernières attendent d’être grillées.