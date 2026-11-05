“Tu ne trouves pas que ça sent la gambas ? – Plutôt le gratton, non ?" Ce samedi soir, en forêt de Rambouillet (78), devant le feu allumé par nos soins, c’est la minute gastronomique du stage de survie auquel je me suis inscrite."Tu en veux ?" Non merci, je passe mon tour. En plus, j’ai déjà eu mon compte. Tout à l’heure, j’ai croqué un cloporte, plein de protéines, au goût salé et iodé. Et cette limace grillée, malgré son odeur alléchante, me tente moyennement. Mais tout s’est déroulé dans le respect du vivant. Signe que nous avons changé d’époque, avant d’éviscérer et d’empaler le gentil gastéropode sur la pique en bois artistement taillée, notre guide lui a rendu hommage. Mike Horn en aurait-il fait autant ?
J’ai testé… la survie en forêt
Leçon de botanique pour se nourrir ou apprendre les plantes qui sauvent, bricolage avec du bois trouvé en forêt, chasse aux limaces pour le dîner, apprentissage du feu… deux jours pour apprendre les bases de la survie.
En France, chaque année, ils sont plus de 10 000 à s’aventurer dans un stage de survie où l’on apprend à construire un abri, faire un feu et vivre de peu. Très prisée des 25-35 ans, cette activité lucrative joue sur les codes de l’expédition extrême. N’écoutant que son courage – et sans même réclamer de prime de risque –, une émissaire de WE DEMAIN est partie constater cet engouement sur le terrain.
Publié le
Écrit par Françoise Emsalem (Journaliste)
En bref
- Ce stage de survie en forêt de Rambouillet est une expérience intense, sans pause, axée sur l'apprentissage des techniques de survie comme l'allumage de feu, la collecte d'eau potable, et la construction d'abris, tout en respectant le vivant.
- Les participants, principalement âgés de 24 à 36 ans, cherchent une expérience unique loin de l'ordinaire, sans esprit survivaliste angoissé, mais plutôt dans une démarche conviviale et solidaire, même si la lassitude s'installe vers la fin.
- Le stage, qui inclut parfois des enfants dans un format familial, révèle l'endurance et l'enthousiasme des participants malgré les défis, et se termine de manière anticipée, soulageant ceux éprouvés par les deux jours d'immersion en pleine nature.
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Sources
SAVOIR S’ORIENTER Apprendre à se servir d’une boussole, l’un des enseignements du stage en forêt.
Leçon de botanique avant de s’enfoncer dans la forêt. Le guide décrit les atouts du plantain lancéolé : antiseptique et comestible.
Opération bâtonnage : une technique de survie où un couteau robuste (ici, une hache) logé dans un morceau de bois est frappé par un bâton afin de fendre la bûche.
Les plantes qui sauvent. Ici, l’achillée millefeuille.
Revenir au feu préhistorique… Ici, la méthode par friction : un archet, une drille, une planchette, une paumelle. Faire des va-et-vient vigoureux avec l’archet jusqu’à l’obtention d’une braise.
Délice protéiné. La chasse aux limaces a été fructueuse, ces dernières attendent d’être grillées.