Construction bois : et si l'on pouvait enfin se passer des colles pétrolières ?

Le bois construit des écoles, des immeubles, des bureaux et même des tours de plusieurs dizaines de mètres de haut. Présenté comme une alternative plus sobre au béton et à l’acier, il est devenu l’un des matériaux phares de la transition écologique du secteur du bâtiment. Pourtant, derrière cette image vertueuse se cache un détail rarement évoqué : pour transformer des planches en poutres géantes ou en panneaux structurels, il faut les coller. Et ces colles sont généralement tout sauf naturelles.

Résines phénoliques, isocyanates ou autres dérivés de la pétrochimie restent aujourd’hui omniprésents dans les bois d’ingénierie utilisés à grande échelle. Le formaldéhyde, lui, est classé cancérigène avéré pour l’humain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 2004. Une contradiction discrète mais bien réelle pour une filière qui revendique son faible impact environnemental. C’est précisément ce paradoxe qu’une équipe de l’université Aalto, en Finlande, s’est attaquée à résoudre.

Quand le bois devient son propre adhésif

Dans une étude publiée dans Nature Communications, les chercheurs décrivent une approche innovante et biosourcée : supprimer presque totalement la colle et utiliser à la place des fibres issues de la pâte à papier. Le principe repose sur la cellulose, le principal constituant du bois. Les scientifiques ont dissous des fibres de pâte à papier dans un liquide spécifique avant de les appliquer entre deux couches de bois. Sous l’effet de la chaleur et de la pression, ces fibres pénètrent dans la structure du matériau puis se réorganisent pour former un réseau extrêmement dense. Résultat : l’interface de liaison ne constitue plus une couche étrangère coincée entre deux morceaux de bois. Elle devient une extension du matériau lui-même.

« Au lieu d’ajouter une couche d’adhésif séparée, notre méthode tire parti de la structure même du bois, explique la doctorante Shiying Zhang dans un communiqué publié par l’université. En utilisant la compatibilité naturelle entre le bois et les fibres de pâte à papier issues de la forêt, nous créons une structure robuste qui fait partie intégrante du matériau. » Bref, cette technique permet de coller le bois… avec du bois. L’idée peut sembler simple. Pourtant, elle répond à un défi qui occupe les laboratoires depuis plus de vingt ans.

Le casse-tête des colles biosourcées

Remplacer les adhésifs conventionnels n’a jamais été une mince affaire. Les colles utilisées dans la construction doivent résister à l’humidité, aux variations de température, aux contraintes mécaniques et parfois à plusieurs décennies d’usage. De nombreuses pistes ont déjà été explorées : lignine issue des papeteries, tanins végétaux, amidon, protéines de soja ou encore résines biosourcées. Mais la plupart de ces alternatives se heurtent au même obstacle. Elles collent moins bien, résistent moins longtemps à l’eau ou nécessitent des procédés industriels plus coûteux. Le mérite de la solution finlandaise est justement de s’attaquer à ces trois difficultés simultanément.

Les essais réalisés en laboratoire montrent une résistance au cisaillement supérieure à 20 mégapascals, soit environ deux fois celle du bois naturel. Plus surprenant encore, les assemblages ont résisté à des tests d’ébullition sans se désagréger, une épreuve redoutable pour les adhésifs biosourcés. Les chercheurs rapportent même des performances comparables, voire supérieures dans certains cas, à celles obtenues avec des résines phénol formaldéhyde largement utilisées dans l’industrie.

Une innovation qui arrive au bon moment

Cette avancée intervient alors que la construction bois connaît une croissance rapide en Europe. Face à l’urgence climatique, les matériaux capables de stocker du carbone attirent de plus en plus l’attention des architectes et des promoteurs. Les panneaux CLT (Cross Laminated Timber, ou panneau massif lamellé croisé), constitués de couches de bois croisées, permettent désormais d’ériger des bâtiments de plusieurs étages avec une empreinte carbone généralement inférieure à celle des structures conventionnelles. Mais à mesure que le secteur se développe, les critiques se déplacent vers les composants moins visibles. Les colles figurent parmi eux.

Leur poids représente une faible part de la masse totale d’un bâtiment, mais elles concentrent plusieurs enjeux : dépendance aux ressources fossiles, émissions liées à leur fabrication, recyclabilité plus complexe des matériaux en fin de vie et, dans certains cas, émissions de composés chimiques. Pouvoir remplacer ces adhésifs par une matière issue de la forêt constituerait donc une étape supplémentaire vers une construction réellement biosourcée.

Du laboratoire au chantier

Reste toutefois la question la plus importante : celle du passage à l’échelle industrielle. Les chercheurs ont démontré que leur technologie fonctionne en laboratoire. Cela ne signifie pas encore qu’elle pourra équiper les usines de panneaux CLT ou de lamellé-collé dans les prochaines années. Le procédé repose notamment sur l’utilisation de liquides ioniques capables de dissoudre la cellulose. Ces substances sont encore coûteuses et leur intérêt environnemental dépend fortement de leur capacité à être récupérées puis réutilisées en boucle fermée. D’autres inconnues demeurent : vitesse de fabrication, consommation énergétique, coût de production ou encore compatibilité avec les chaînes industrielles existantes.

Mais même si ces obstacles restent à franchir, cette recherche dessine une direction intéressante. Depuis deux siècles, l’industrie a souvent amélioré les matériaux en leur ajoutant des couches, des traitements ou des composants externes. Ici, la logique est inverse : utiliser les propriétés intrinsèques du matériau pour lui permettre de s’assembler lui-même.