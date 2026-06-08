Un écrin vert Notre-Dame de Paris
Publié le par Josée Blanc Lapierre
Alors que la cathédrale Notre-Dame renaît après l'incendie de 2019, Paris repense ses abords à l'aune du réchauffement climatique. Porté par l'ingénieur urbaniste Franck Boutté, un projet sobre et végétal entend transformer le parvis et les berges en îlots de fraîcheur, conciliant patrimoine et usages urbains. Fin des travaux en 2028.
2021. Notre-Dame de Paris est encore sous les échafaudages et une forêt de grues de chantier. Alors que ces travaux hors normes doivent effacer le traumatisme de l'incendie du 19 avril 2019, la ville de Paris se lance un nouveau défi. Installer la cathédrale ressuscitée dans "un écrin" à la hauteur de l'émotion qu'elle suscite auprès de ses 12 millions de visiteurs annuels. Urbanistes, architectes et paysagistes du monde entier se mettent au travail, un jury présidé par Anne Hidalgo, maire de Paris, choisira le meilleur d'entre eux. Un an après, sur trente-neuf équipes candidates, quatre sont présélectionnées. Parmi elles, celle de Franck Boutté(1), Grand Prix de l'urbanisme 2022 :"J'avais très envie de gagner ce concours."
Un vrai challenge face aux plus grandes stars de la profession. Sous les ors de la grande salle de la mairie de Paris et devant une assemblée intimidante (experts, membres du diocèse, défenseurs du patrimoine, associations), l'ingénieur urbaniste doit présenter son projet. Son temps de parole est compté : trois minutes seulement pour convaincre que son ambition est de faire entrer Notre-Dame dans la transition écologique : "En 2050, Paris aura le climat de Séville, en 2100 celui de Tanger ; il faut anticiper les conditions du climat de demain et aménager les abords de Notre-Dame en conséquence." C'est gagné.
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