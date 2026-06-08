Un écrin vert Notre-Dame de Paris

2021. Notre-Dame de Paris est encore sous les échafaudages et une forêt de grues de chantier. Alors que ces travaux hors normes doivent effacer le traumatisme de l'incendie du 19 avril 2019, la ville de Paris se lance un nouveau défi. Installer la cathédrale ressuscitée dans "un écrin" à la hauteur de l'émotion qu'elle suscite auprès de ses 12 millions de visiteurs annuels. Urbanistes, architectes et paysagistes du monde entier se mettent au travail, un jury présidé par Anne Hidalgo, maire de Paris, choisira le meilleur d'entre eux. Un an après, sur trente-neuf équipes candidates, quatre sont présélectionnées. Parmi elles, celle de Franck Boutté(1), Grand Prix de l'urbanisme 2022 :"J'avais très envie de gagner ce concours."