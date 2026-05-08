"Quand les régions innovent et protègent l'environnement, le RN recule"

Vous dites que le succès actuel de l’extrême-droite s’explique…

Navi Radjou. En France, 14,5 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, Oxfam souligne l’aggravation des inégalités, le PIB est massivement concentré en Île-de-France, accentuant les fractures territoriales. Cet appauvrissement de la “France périphérique” contribue à dégrader la défi ance démocratique et l’essor du RN, qui répète à l’envi “c’était mieux avant”, parle de “déclin”, propose des solutions passéistes et s’acharne contre un bouc émissaire, l’étranger. Je trouve ça irresponsable, j’y vois une abdication de notre capacité à nous remettre en question, à nous fl ageller et à nous diviser plutôt que de soutenir ceux qui innovent et vont de l’avant…