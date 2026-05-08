"Quand les régions innovent et protègent l'environnement, le RN recule"
Publié le par Frederic Joignot
Auteur du best-seller sur l’innovation frugale et consultant très écouté, Navi Radjou a fait un tour de France des entreprises novatrices et vertes des régions. Sa conclusion : défendre l’environnement est vital au niveau local. Quand l’écologie apporte des bénéfices tangibles au quotidien, elle convainc. Quand les entrepreneurs développent leur région, mutualisent leurs savoir-faire, préparent l’avenir, les idées du Rassemblement national cèdent du terrain.
Vous dites que le succès actuel de l’extrême-droite s’explique…
Navi Radjou. En France, 14,5 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, Oxfam souligne l’aggravation des inégalités, le PIB est massivement concentré en Île-de-France, accentuant les fractures territoriales. Cet appauvrissement de la “France périphérique” contribue à dégrader la défi ance démocratique et l’essor du RN, qui répète à l’envi “c’était mieux avant”, parle de “déclin”, propose des solutions passéistes et s’acharne contre un bouc émissaire, l’étranger. Je trouve ça irresponsable, j’y vois une abdication de notre capacité à nous remettre en question, à nous fl ageller et à nous diviser plutôt que de soutenir ceux qui innovent et vont de l’avant…
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