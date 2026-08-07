Binez sans relâche !

Refuser le diktat imposé par l’industrie alimentaire, ne pas céder aux pressions de la grande distribution, dire non aux pesticides qui polluent nos aliments et les cours d’eau, rester libre dans ses choix n’est pas chose aisée en ce début du XXIe siècle. Certes, s’il est possible de battre le pavé derrière une banderole et de hurler son dégoût de la société de consommation ou d’étaler sur les réseaux sociaux son rejet des produits venus de pays lointains, il est difficile, voire impossible, de passer ses journées à pester ou à défiler, tout en continuant à vivre et à manger comme si de rien n’était. Il existe pourtant une solution pour rester en accord avec soi-même : cultiver son jardin. En écrivant ainsi, je fais bien évidemment mienne la philosophie de Candide mais davantage encore, je le cultive vraiment ce jardin, avec les mains dans la terre.
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Cultiver quelques mètres carrés de terre, c’est déjà reprendre une part de contrôle sur ce que l’on mange et sur la manière dont on vit.
Jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, voix incontournable du monde végétal, Alain Baraton considère l'art de planter comme un acte de résistance. Un geste simple, joyeux, salutaire et profondément politique pour rester libre face aux diktats de notre époque.
Publié le
En bref
- Cultiver un jardin permet de reprendre la main sur son alimentation et de moins dépendre de l’industrie agroalimentaire.
- Le jardinage constitue depuis longtemps une forme discrète de résistance, d’autonomie et de liberté.
- Un potager fournit des aliments locaux, de saison, sans transport ni emballage, et peut limiter le recours aux pesticides.
- Jardiner procure aussi des bénéfices physiques et psychologiques tout en réduisant certaines dépenses alimentaires.
- Au-delà de la production de nourriture, le jardin devient un espace d’émancipation face aux contraintes économiques et sociales.
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