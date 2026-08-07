Binez sans relâche !

Refuser le diktat imposé par l’industrie alimentaire, ne pas céder aux pressions de la grande distribution, dire non aux pesticides qui polluent nos aliments et les cours d’eau, rester libre dans ses choix n’est pas chose aisée en ce début du XXIe siècle. Certes, s’il est possible de battre le pavé derrière une banderole et de hurler son dégoût de la société de consommation ou d’étaler sur les réseaux sociaux son rejet des produits venus de pays lointains, il est difficile, voire impossible, de passer ses journées à pester ou à défiler, tout en continuant à vivre et à manger comme si de rien n’était. Il existe pourtant une solution pour rester en accord avec soi-même : cultiver son jardin. En écrivant ainsi, je fais bien évidemment mienne la philosophie de Candide mais davantage encore, je le cultive vraiment ce jardin, avec les mains dans la terre.