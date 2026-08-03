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Vue aérienne d'un navire en mer avec des cercles et des bateaux autour.
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Ghost farms : ces fermes aquacoles abandonnées qui polluent la Méditerranée

Le Typhoon, un navire de 72 mètres appartenant à la fondation Athanasios C. Laskaridis, est destiné au nettoyage de l'ensemble du littoral grec et à la restitution des côtes aux habitants et visiteurs du pays.

À Methana, en Grèce, une ferme aquacole abandonnée commençait à se disloquer, relâchant toutes sortes de plastiques. Une semaine d'opérations de dépollution, menée par l'association Healthy Seas et ses partenaires, révèle l'ampleur d'une catastrophe sous-marine largement méconnue.

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Publié le

Florence Santrot

Écrit par Florence Santrot (Rédactrice en chef du site wedemain.fr)

En bref

  • À Methana, en Grèce, une ancienne ferme aquacole abandonnée depuis plusieurs années libérait plastiques, filets et structures dans la mer Égée.
  • Pendant une semaine, Healthy Seas et ses partenaires ont retiré 40,1 tonnes de déchets, dont 30,8 tonnes de cages en plastique et 2,5 tonnes de filets.
  • L'opération met en lumière le phénomène des "ghost farms" : des fermes aquacoles laissées à l'abandon faute d'obligations de démantèlement.
  • Les déchets menacent la faune marine, tandis que les matériaux récupérés sont orientés vers des filières de recyclage, notamment la fabrication du nylon régénéré Econyl.

Dans le "petit canal de Methana", comme l'appellent les habitants du Péloponnèse, l'eau turquoise de la mer Égée, le maquis verdoyant et la roche blanche donnent l'illusion d'un coin de paradis. Mais à y regarder de plus près, la lumière révèle des formes qui n'ont rien de naturel : anneaux de plastique perforés, tubes noirs brisés, débris dérivant au gré du vent. Installée en 1989 et abandonnée depuis plusieurs années, une ferme aquacole se désagrège lentement, relâchant dans la baie son architecture disloquée que la mer régurgite peu à peu.

En surface, rien ne permet de mesurer l'ampleur des dégâts. Mais à 43 mètres de profondeur, là où les plongeurs bénévoles ne restent qu'une vingtaine de minutes avant de remonter par palier, les vestiges épars recouvrent le fond. Là, le bleu se fait plus dense, presque opaque, et les formes apparaissent au dernier moment. Des scooters sous-marins aident à quadriller plus rapidement la zone : filets effondrés, bouts de pontons, deux petites embarcations couchées sur le flanc… "Il y a tellement de déchets qu’on ne sait par où commencer", confie Veronika Mikos, directrice de Healthy Seas. Le chantier est immense, et chaque geste rappelle combien les fonds marins gardent longtemps la trace de ces abandons.

Un plongeur équipé saute dans l'eau depuis un bateau, une personne flotte à proximité.
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