Déjà six jours au-dessus de 40 °C en 2026 : Bordeaux entre dans un autre climat

Sur le graphique, six points rouges flottent au-dessus de la ligne des 40 °C. Six journées enregistrées sur la seule année 2026 – et peut-être d’autres à venir – à la station météorologique de Bordeaux-Mérignac. Entre 1920, date du début des observations, et 2025, seules cinq avaient franchi ce seuil. Nous ne sommes pas encore au mois d’août et l’année en cours a donc dépassé le bilan cumulé des 105 années précédentes.

La rupture est aussi symbolique que statistique. Le 22 juin, le thermomètre franchit une première fois les 40 °C avec 41,9 °C. Le lendemain, il atteint 42,5 °C, pulvérisant le précédent record absolu de la station, établi à 41,6 °C en août 2025. Puis viennent encore 41,8 °C le 24 juin, 40,2 °C le 25 juin, 40,8 °C le 7 juillet et 40,7 °C le 29 juillet. La chaleur exceptionnelle n’est plus un point isolé dans les archives : elle forme désormais une série.

© Nahel Belgherze / Bluesky Ce graphique, créé par Nahel Belgherze, qui travaille comme technicien au Synchrotron à Grenoble, montre combien l'année 2026 est "hors norme"… mais aussi que ces températures élevées deviennent de plus en plus récurrentes depuis quelques années.

Six points rouges qui racontent une bascule

Un record ne suffit pas, à lui seul, à raconter le dérèglement climatique. Mais la répétition de ces extrêmes dessine une tendance désormais très nette. Pour la Nouvelle-Aquitaine, Météo-France prévoit qu’à l’horizon 2050 les journées dépassant 35 °C deviendront beaucoup plus fréquentes, tandis que les sécheresses des sols et les périodes présentant un risque élevé d’incendie progresseront.

Bordeaux ne fait donc pas seulement l’expérience d’un été hors norme. La ville expérimente déjà des conditions climatiques appelées à devenir plus fréquentes. Avec une difficulté supplémentaire : les épisodes ne s’additionnent pas simplement. Ils interagissent. La chaleur fragilise les personnes, surchauffe les logements, assèche les sols et la végétation. Puis les incendies dégradent l’air, contraignent les déplacements, provoquent des évacuations et mettent les services publics sous pression.

Quand la forêt entre dans la ville

Les feux actuels en Gironde ne se sont pas arrêtés aux limites du massif forestier. Déclaré le 22 juillet à Saumos, l’incendie avait parcouru 42 000 hectares une semaine plus tard. Plus de 224 000 personnes ont dû être évacuées préventivement, 240 habitationsdans différentes communes (dont 170 uniquement au Porge) ont été détruites par les flammes et 126 sapeurs-pompiers blessés, selon le bilan publié le 29 juillet par la préfecture de la Gironde. À quelques dizaines de kilomètres, l’incendie de Biscarrosse, dans les Landes, a lui aussi provoqué des évacuations massives. Ces feux rappellent la vulnérabilité particulière du massif des Landes de Gascogne, mais également celle des espaces où les maisons, les routes, les activités touristiques et les forêts s’entremêlent.

En France, neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine, qu’ils résultent d’un acte volontaire, d’une imprudence ou d’une activité professionnelle. Le dérèglement climatique ne craque donc pas nécessairement l’allumette. En revanche, la hausse des températures, la sécheresse des sols et le dessèchement de la végétation créent des conditions plus favorables à l’extension et à l’intensification des incendies.

Or la Gironde a multiplié les interfaces entre habitat et forêt. Selon des données du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) citées par Le Monde, 8 225 hectares y ont été artificialisés entre 2011 et 2025, aux deux tiers pour construire des maisons individuelles. Autour du bassin d’Arcachon comme dans la périphérie bordelaise, les secours doivent désormais protéger simultanément des habitants, des logements, des infrastructures et le massif forestier. Sur la presqu’île de Lège-Cap-Ferret, où un seul axe routier dessert habitations et campings jusqu’à l’extrémité du territoire, protéger les lieux tout en organisant les évacuations peut rapidement devenir un casse-tête pour les secours.

Quand la fumée gagne Bordeaux

Le changement d’échelle est devenu visible dans le ciel de Bordeaux, neuvième ville la plus peuplée de France. Portées par les vents, les fumées ont recouvert une partie de l’agglomération et provoqué une hausse brutale des concentrations en particules. Le 24 juillet au soir, la station de Bordeaux-Grand Parc a mesuré un pic horaire de 666 microgrammes par mètre cube de PM10. Atmo Nouvelle-Aquitaine a constaté une forte dégradation de la qualité de l’air dans une grande partie de la région entre le 23 et le 27 juillet.

La catastrophe forestière est alors devenue un risque sanitaire pour toute l’agglomération. Les habitants ont dû fermer leurs fenêtres en pleine chaleur, limiter leurs déplacements et renoncer aux efforts physiques. Pour les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes ou les malades souffrant de problèmes respiratoires et cardiovasculaires, le répit promis par la baisse des températures restait relatif : l’air extérieur était devenu irritant.

Le CHU de Bordeaux a ouvert 243 lits supplémentaires en quarante-huit heures. Au 30 juillet, 4 250 professionnels pouvaient être mobilisés et 1 109 personnes avaient été prises en charge au centre installé au Parc des expositions. L’établissement, qui avait activé sa cellule de crise et son plan blanc, s’est préparé à accueillir les personnes évacuées, à traiter d’éventuelles intoxications liées aux fumées et à surveiller un possible effet retard sur la santé des habitants.

Une adaptation déjà à l’épreuve

La chaleur avait pourtant commencé à mettre le territoire sous tension bien avant les incendies. En juin, le département avait activé ses "heures canicule", qui permettent d’accorder aux personnes âgées isolées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie une heure supplémentaire d’aide à domicile par jour. Une visite pour faire boire, rafraîchir un corps, fermer les volets ou simplement vérifier que quelqu’un va bien. Cette mesure dit beaucoup de l’adaptation nécessaire. Il ne s’agit pas uniquement de planter des arbres ou d’installer des fontaines. Il faut aussi identifier les personnes isolées, disposer d’aides à domicile en nombre suffisant, adapter le fonctionnement des hôpitaux, des écoles et des maisons de retraite, et rendre habitables des logements qui peuvent dépasser 35 °C à l’intérieur.

Depuis 2024, Bordeaux Métropole déploie son programme "Adaptation à la chaleur". Sur les 100 oasis urbaines prévues, 36 ont été créées ou renforcées. Cent nouvelles fontaines doivent être installées, tandis que des voiles d’ombrage, des pergolas, des parcours végétalisés et des toitures claires sont expérimentés. L’objectif est de permettre à chaque habitant d’accéder à un espace de fraîcheur en moins de cinq minutes à pied. Le 20 juillet, la Ville a également rejoint la démarche “Plus fraîche ma ville” de l’Ademe. Le maire Thomas Cazenave a annoncé pour la rentrée un nouveau plan tirant les enseignements de l’été 2026. Mais son budget, son calendrier et ses objectifs précis restent encore à détailler.

L’objectif annoncé est que chaque habitant puisse accéder à un espace frais en moins de cinq minutes à pied. Ces réponses sont indispensables, mais leur rythme reste confronté à celui du réchauffement. Un arbre planté aujourd’hui mettra des années à produire une ombre généreuse. La rénovation des bâtiments s’inscrit sur plusieurs décennies. Quant aux dispositifs temporaires, ils soulagent une rue, une place ou une cour d’école sans faire disparaître la surchauffe de l’ensemble de la ville.

Repenser les lisières urbaines

L’été 2026 rappelle que l’adaptation ne se joue pas seulement dans les rues de Bordeaux. Elle concerne aussi les territoires qui entourent la métropole, là où les habitations, les routes et les activités touristiques s’imbriquent dans le massif forestier. Dans ces zones de contact, chaque nouvelle construction augmente le nombre de personnes et de biens à protéger, tout en compliquant l’intervention des secours.

La Gironde ne compte pourtant que treize plans de prévention des risques d’incendie de forêt. Ces documents peuvent limiter les constructions dans les secteurs les plus exposés, imposer des règles d’aménagement ou prévoir des zones tampons. Leur mise en œuvre se heurte toutefois à une réalité sensible : reconnaître le risque peut rendre certains terrains inconstructibles, freiner des projets et diminuer leur valeur. Adapter le territoire suppose donc aussi d’assumer des arbitrages politiques difficiles.